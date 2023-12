2024 wordt het jaar van de iPhone 16. De afgelopen tijd zijn er al meerdere iPhone 16 geruchten verschenen, onder andere over de iPhone 16-camera en mogelijke AI-functies van de iPhone 16. Deze keer zijn er renders verschenen, gebaseerd op prototypes van de iPhone 16. De informatie over deze prototypes is gedeeld door MacRumors en op basis van die prototypes zijn vier interessante details af te leiden.

Beelden iPhone 16 prototypes verschenen

Het gaat hier om renders van prototypes van de gewone iPhone 16. Dat is dus de directe opvolger van de standaard iPhone 15. De kleuren van de renders zijn niet per se de kleuren die Apple uiteindelijk gaat gebruiken, maar zijn wel de kleuren die Apple intern op dit moment ook zou gebruiken. Het is niet helemaal duidelijk waar deze informatie vandaan komt, dus neem alles wel met een korreltje zout.

#1 Verticaal geplaatste cameralenzen

In tegenstelling tot bij de iPhone 13, iPhone 14 en iPhone 15 (die diagonale lenzen hebben), worden de cameralenzen aan de achterkant van de iPhone 16 weer verticaal geplaatst. Dit komt overeen bij hoe het er op de iPhone 12 uit ziet. Maar het exacte ontwerp is nog onderwerp van discussie. Er is een prototype waarbij de twee lenzen in een behuizing verwerkt zijn. Dit komt nog het meest overeen met hoe het er bij de iPhone X-serie uit zag. Wel is dit deel ook nog op een camerabult geplaatst, zoals we gewend zijn bij de recente modellen. Een ander prototype heeft twee aparte lenzen, vergelijkbaar met voorgaande iPhones.

Er is al vaker gesproken over verticaal geplaatste cameralenzen bij de iPhone 16. Mogelijk doet Apple dit voor het filmen van ruimtelijke video.

Bekijk ook 'iPhone 16 Pro krijgt dezelfde optische zoom als iPhone 15 Pro Max' Er zijn al geruchten geweest over de camera van de iPhone 16-modellen. Het nieuwste gerucht voorspelt een verbetering voor de iPhone 16 Pro, die we dit jaar al bij de iPhone 15 Pro Max gezien hebben.

#2 Actieknop in verschillende maten

Er ging al een gerucht dat de actieknop naar alle iPhone 16-modellen komt en deze prototypes lijken dat te bevestigen. Echter test Apple wel twee varianten van de actieknop. Er zijn prototypes waarbij de knop hetzelfde formaat heeft als bij de iPhone 15 Pro, maar er is ook een variant waarbij de actieknop nagenoeg hetzelfde formaat heeft als de volumeknoppen. Daarmee is hij makkelijker te gebruiken, maar wel wat lastiger om op de tast te onderscheiden van de volumeknoppen. Voor welke vorm Apple uiteindelijk gaat kiezen, is nog niet zeker.

#3 Volumeknoppen in twee soorten

Ook voor de volumeknoppen zou Apple meerdere varianten getest hebben. Er is een prototype waarbij de volume omhoog- en volume omlaag-knop niet meer twee losstaande knoppen zijn, maar meer uit een geheel bestaan. Daarbij zit wel een inkeping zodat de knoppen individueel in te drukken zijn. Dit zou volgens MacRumors een restant kunnen zijn van het ontwerp dat Apple eerder voor ogen had bij de iPhone 15. Er gingen toen geruchten over een enkele volumeknop met haptische feedback, maar die kwam er uiteindelijk niet. De andere iPhone 16-prototypes hebben dezelfde volumeknoppen als we nu al gewend zijn.

#4 Nieuwe Capture Button aan de onderkant

Bij een prototype zien we rechtsonder een extra knop. Er ging al eerder een gerucht over een nieuwe Capture Button, die specifiek voor de camera bedoeld zou zijn. Deze knop zou een druksensor bevatten, al is nog niet duidelijk wat je daar precies mee kan. De knop bevindt zich ongeveer op de plek waar bij de huidige Amerikaanse iPhone-modellen de mmWave-antenne zit. In dit prototype is deze antenne naar de andere kant verplaatst, om ruimte te maken voor de knop. Als Apple tegen problemen aanloopt bij het verder ontwikkelen van deze nieuwe knop, kan teruggevallen worden op de andere prototypes.

Het is nog de vraag voor welk prototype Apple uiteindelijk gaat of dat het een combinatie van onderdelen wordt. De iPhone 16 is nog volop in ontwikkeling en Apple zal het design en de functies pas in de loop van 2024 definitief vaststellen. Maar de prototypes geven in ieder geval een kijkje in de mogelijkheden.