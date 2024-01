Met de clip kunnen gebruikers de batterij van de Vision Pro aan hun kleding bevestigen als ze geen broekzak of tas hebben. De Vision Pro is zelfstandig te gebruiken, maar de batterij is extern en hangt er met een losse kabel aan. Apple heeft dit gedaan om het gewicht van de headset op je hoofd te verminderen. Het betekent echter wel dat je de loshangende batterij ergens moet opbergen, bijvoorbeeld in een broekzak. Voor mensen die een jurk of andere kleding zonder zakken dragen, kan dat onhandig zijn: waar berg je de batterij op? Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple aan Belkin gevraagd om een accuklem te maken, die gelijktijdig met de Vision Pro in de winkel ligt.

‘Belkin maakt Vision Pro accuklem’

Tijdens de ontwikkeling van de Vision Pro zouden technici van Apple al zorgen hebben geuit dat niet iedereen broekzakken heeft om de batterij in op te bergen. De oplossing lijkt nu nabij: een accuklem oftewel batterijclip, waarmee je de accu aan je kleding kunt bevestigen. Dat Belkin deze klem gaat maken is op zich niet verrassend: het is gebruikelijk dat Apple externe partners zoals Belkin en Logitech inschakelt voor accessoires die ze niet zelf willen maken. De prijs zal vermoedelijk rond een paar tientjes liggen. Een goedkopere oplossing kan zijn om gewoon een crossbodytas te gebruiken, als je die hebt. Apple zegt dat de batterij van de Vision Pro 2 uur meegaat bij normaal gebruik en 2,5 uur bij het afspelen van een simpele 2D-video.

Belkin maakt al een reeks Apple-gecertificeerde accessoires, waaronder MagSafe-opladers, kabels en screenprotectors die veelal verkrijgbaar zijn in de online winkel van Apple. Een van de meest recente exclusieve samenwerkingen was bij de aankondiging van functies om je iPhone als webcam te gebruiken. Apple liet toen een iPhone-mount met MagSafe zien die je op een MacBook of extern scherm kunt bevestigen om gemakkelijker te kunnen videobellen. Een paar maanden later bracht Belkin ze op de markt.

De Apple Vision Pro is vanaf aanstaande vrijdag 19 januari te bestellen. De eerste exemplaren worden op 2 februari verzonden naar klanten. Hoe het kopen van de Vision Pro voor Europeanen werkt hebben we uitgelegd in een apart artikel.