Het activeringsslot van de iPhone zorgt ervoor dat het toestel aan jouw Apple-account is gekoppeld, zodat anderen de iPhone niet zomaar kunnen wissen en zelf in gebruik nemen. Vanaf iOS 18 gaat Apple hierin een stap verder en breidt het activeringsslot uit naar iPhone-onderdelen, zoals batterij, camera en display. Apple wil hiermee een einde maken aan de markt voor gestolen originele onderdelen. iPhones zijn nog steeds interessant om te stelen, omdat de onderdelen behoorlijk waardevol zijn en veel geld opleveren op de tweedehands reparatiemarkt.

Apple kondigde eerder dit jaar al wijzigingen aan in het reparatiebedrijf. Daarbij is het gemakkelijker gemaakt voor gebruikers om hun iPhone zelf te repareren met originele onderdelen. Die onderdelen en de benodigde gereedschappen zijn echter zo duur, dat je bijna net zo goed door Apple zelf kunt laten doen. Apple kondigde destijds ook aan dat het activeringsslot ook voor iPhone-onderdelen zou gaan werken. In iOS 18 is het zover.

Wanneer de iPhone nu een gebruikt onderdeel detecteert, zal het vragen om het wachtwoord van de eigenaar van het originele toestel. Als op het gestolen toestel het activeringsslot of de verloren modus is ingeschakeld, dan worden de kalibratiemogelijkheden voor dat onderdeel beperkt. In de Release Candidate van iOS 18 is de functie al aanwezig. Testers gingen ermee aan de slag en ontdekten dat bij het uitwisselen van onderdelen inderdaad om het wachtwoord wordt gevraagd, om het gebruikte onderdeel te ontgrendelen en te verifiëren. Het activeringsslot voor onderdelen werkt voorlopig alleen op de iPhone en niet op de iPads, ook niet als je iPadOS 18 installeert.

Apple heeft in iOS 18 ook de Repair Assistant-functie toegevoegd op de iPhone 12 en nieuwer. Daarmee kun je vervangende onderdelen configureren als je telefoon gerepareerd wordt. Je kunt de functie ook gebruiken om onderdelen te configureren die al vóór iOS 18 zijn geïnstalleerd. De functie verschijnt onder Instellingen > Algemeen > Info, maar alleen als er vervangende onderdelen in zitten. Is jouw iPhone nooit gerepareerd, dan zal de Repair Assistent ook niet te zien zijn.