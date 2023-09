Terwijl Apple de diefstal van iPhones wel redelijk heeft opgelost met het activeringsslot , is er nog steeds wel fraude met nep-iPhones. Fabrikanten imiteren de witte verpakkingen van Apple, zodat ze niet van echt zijn te onderscheiden. Apple gooit een watermerk in de strijd.

Watermerk op iPhone 15-verpakkingen

Het probleem van nepproducten speelt overigens niet alleen bij iPhones, maar vooral ook bij accessoires. Bij een kabel in een wit doosje kunnen consumenten vaak niet goed zien of het nu echt is, of goed gelukte namaak. Koop je iets tweedehands, dan moet je maar geloven dat het om echte accessoires gaat. Apple heeft nu iets nieuws verzonnen: de verpakkingen van de iPhone 15 zijn voorzien van een hologram, dat alleen zichtbaar wordt onder UV-licht. Hiermee kan Apple snel herkennen of het om een officiële verpakking gaat.



Het watermerk helpt om de echtheid van het apparaat te bewijzen als mensen een iPhone in een onbekende winkel kopen. In een video op Weibo is te zien hoe de labels en QR-codes alleen te zien zijn onder UV-licht. Toch is het systeem niet helemaal waterdicht. Sommige louche winkels hebben gebruikte of gereviseerde toestellen, maar proberen ze als nieuw te verkopen. Daarbij gebruiken ze een nagemaakte verpakking die een exacte kopie is van de originele dozen van Apple. Ze kunnen er dan meer geld voor vragen.

Apple heeft niets gezegd over deze nieuwe maatregelen tegen namaak. Logisch ook, want oplichters kunnen de hologrammen vervolgens ook weer namaken, waardoor het hele systeem geen zin meer heeft. Als je een iPhone koopt, kun je dat het beste in een winkel met een goede reputatie doen. En mocht je toch in een onguur steegje terecht zijn gekomen voor de aanschaf van je volgende iPhone, dan is het goed om bijvoorbeeld het iPhone-serienummer en IMEI-nummer te controleren en te kijken of dit overeenkomt met wat er op de doos staat. Het serienummer kun je ook gebruiken om te kijken of je nog garantie hebt en om te kijken of het toestel als gestolen geregistreerd staat.

En uiteraard let je goed op details op de verpakking en vergelijk je ze met andere iPhone-doosjes. Apple brengt gedurende het jaar eigenlijk nooit variaties aan in verpakkingen, dus het ene iPhone 15 Pro-doosje zou hetzelfde moeten zijn als elke andere. Wel kan de kleur van het afgebeelde product anders zijn: als je de naturel titanium iPhone 15 Pro koopt is de afbeelding anders dan op de verpakking van een blauwe.

Vanaf vandaag is de verkoop van de iPhone 15 begonnen. Ze liggen nu in tientallen winkels wereldwijd in de schappen en vanaf volgende week komen daar nog eens twintig landen bij. Je kunt de iPhone 15 kopen op de website van Apple of bij diverse winkels zoals Coolblue en MediaMarkt.