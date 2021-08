Publieke beta van WhatsApp voor Desktop

Volgens WABetaInfo wil het team van WhatsApp op deze manier zorgen dat meer mensen feedback geven in aanloop naar de officiële release. Als je je aanmeldt krijg je automatisch alle beta-updates die vanaf nu worden uitgebracht en kun je de aanstaande functies alvast proberen. Loop je tegen problemen aan dan kun je dit voorzien van screenshots melden via WhatsApp Desktop Settings > Contact Us.



Je kunt je hier aanmelden voor de beta van WhatsApp voor Desktop. Je krijgt dan de nieuwste versie voor publieke testers, 2.2133.1. Deze bevat een nieuwe optie om spraakberichten op te nemen. Je ziet tijdens het inspreken de geluidsgolven, maar je kunt ook pauzeren en eerst luisteren voordat je iets verstuurt. Deze functie is tevens in ontwikkeling voor WhatsApp voor iOS en komt in een toekomstige update beschikbaar.

Dit weekend werd ook bekend dat WhatsApp de laatste hand legt aan een iPad-app. Dat blijkt uit hints in de beta. Zodra de multi-device ondersteuning is uitgerold kun je op al je apparaten verbonden blijven met WhatsApp, ook als je je iPhone niet bij de hand hebt of wanneer de batterij leeg is. Er komen nog meer nieuwe WhatsApp-functies aan, die we in een round-up voor je hebben verzameld.