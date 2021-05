Er is meer informatie over het design van de aankomende Mac mini met M1X-chip. Ook zijn er renders van de nieuwe Mac mini gemaakt, op basis van de gelekte informatie. Het model is een stuk platter.

Apple heeft voor de komende maanden een aantal nieuwe Mac-desktops op de planning. Naast de nieuwe Mac Pro voor 2022, werkt Apple ook aan een nieuwe versie van de Mac mini. Zoals Bloomberg eerder al verklapte, gaat het om een high-end model van de huidige Mac mini met M1-chip. Nu beweert geruchtenlekker Jon Prosser meer informatie te hebben over het nieuwe model. Deze renders laten het design van de nieuwe Mac mini met M1X-chip zien.



Renders tonen plattere design Mac mini met M1X-chip

Het eerste dat opvalt aan het nieuwe model, is dat deze een stuk platter is dan de huidige generatie. Volgens Prosser gebruikt Apple een andere behuizing. Waar de huidge Mac mini geheel uit aluminium bestaat, is de bovenkant van het nieuwe model een soort ‘plexiglas-achtig materiaal’. De onderkant is geheel vlak, in plaats van de ronde ‘voet’ waar het huidige model op staat. Apple zou meerdere kleuren getest hebben, maar het is nog niet duidelijk de Mac mini ook echt in meer kleuren komt.

Aan de achterkant vinden we veel meer aansluitingen, zo beweert de bron. Apple zou dezelfde magnetische ronde aansluiting voor de stroomadapter gebruiken als bij de nieuwste iMac 2021. Daarnaast zitten vier usb-c aansluitingen, al weten we de specificaties nog niet exact. Andere aansluitingen op de achterkant zijn usb-a (twee keer), Gigabit Ethernet en een HDMI-poort. Ten opzichte van het huidige model zijn er dus twee extra usb-c-poorten.

Dit zou onder andere mogelijk zijn dankzij de krachtigere M1X-chip. Dit is de high-end versie van de huidige M1-chip, die volgens bronnen ook in de aankomende MacBook Pro verwerkt zit. We weten nog niet wanneer de nieuwe Mac mini met M1X-chip verschijnt of wanneer Apple deze überhaupt gaat aankondigen. Bloomberg schreef vorige week nog dat het nog onduidelijk is of Apple dit model wel uit gaat brengen.