Apple heeft een supportpagina over het schoonmaken van verschillende iPhone-modellen. Hieraan is nieuwe informatie toegevoegd over de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Het bedrijf schrijft dat de ‘olie van je huid de kleur van de buitenrand tijdelijk kan veranderen’.



Vlekken op titanium rand iPhone 15 Pro

Dit heeft te maken met de keuze voor een titanium behuizing. De iPhone 14 Pro-modellen hadden nog een rand van roestvrij staal. Titanium is lichter dan roestvrij staal en zou door de matte afwerking minder vingerafdrukgevoelig moeten zijn. Het lijkt er echter op dat je in plaats van vingerafdrukken last kunt krijgen van verkleurde vingervlekken op de nieuwe Pro-uitvoeringen. Dit bleek ook al uit onze eerste indruk van de iPhone 15 (Pro). Bij het Pro-model zijn op de titanium rand verkleuringen te zien.

iPhone 15 Pro met titanium behuizing: dit moet je weten over het nieuwe materiaal De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben een behuizing van Grade 5 Titanium. Wat is dit materiaal en wat zijn de voor- en nadelen?

Verkleuring op zijkanten, niet op achterkant

YouTuber Andrew Clare deelt foto’s van de verkleuringen op de titanium zijkanten van de iPhone 15 Pro. Daarop zijn zowel vlekken te zien op het blauwe model als op de naturel uitvoering van het toestel. Op de achterkant van het toestel zal je waarschijnlijk niet snel last hebben van de vlekken. Die is namelijk nog steeds van matglas.

Schoonmaken verhelpt de problemen

De verkleuring is volgens Apple tijdelijk van aard en treedt alleen op als je de iPhone 15 Pro-toestellen zonder beschermhoes gebruikt. Door het toestel schoon te maken met een licht vochtige, zachte (microvezel)doek wordt het oorspronkelijke uiterlijk hersteld.

Apple’s aanbevelingen voor het schoonmaken van de iPhone 15 Pro-modellen zijn hetzelfde als bij andere iPhones. Er wordt aangeraden alle kabels los te trekken voor iedere schoonmaakbeurt en het gebruik van schoonmaakmiddelen en perslucht te vermijden.