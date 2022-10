Als je de iPhone 14 naast de iPhone 13 legt, zijn de modellen bijna niet van elkaar te onderscheiden. Zeker als de twee modellen dezelfde kleur hebben. De verschillen tussen de iPhone 14 vs iPhone 13 zijn dan ook klein en het zit hem in de details. Voor heel veel mensen is de iPhone 13 daarom een veel betere keuze, zeker door de plotselinge hogere prijzen van de nieuwe iPhones. In dit artikel lees waarom de iPhone 13 een betere keuze is en wanneer je toch beter voor een iPhone 14 kan kiezen.

Waarom de iPhone 13 een betere keuze is dan de iPhone 14

De iPhone 14 en iPhone 13 hebben zoveel overeenkomsten, terwijl de iPhone 13 een stuk goedkoper is. Dat maakt de iPhone 13 wat ons betreft een betere keuze, zeker als je ook nog eens een hele goede deal scoort. De prijs speelt dan ook een zeer belangrijke rol in deze vergelijking tussen de iPhone 13 en iPhone 14, maar ook de overeenkomsten in mogelijkheden en eigenschappen zijn wat ons betreft doorslaggevend waarom je beter voor de iPhone 13 kunt gaan. Beide toestellen hebben nagenoeg dezelfde specificaties op de allerbelangrijkste punten.

#1 Prijs: de iPhone 13 is een stuk goedkoper, voor bijna dezelfde mogelijkheden

De iPhone 13 heeft momenteel een adviesprijs van €909,- ten opzichte van €1.019,- voor de iPhone 14. Dat is al een verschil van ruim €100,-. Maar de adviesprijzen geven een vertekend beeld. De iPhone 13 is immers alweer een jaar op de markt, waardoor verkopers flink met de prijs kunnen zakken. En dat zie je terug in de verkoopprijzen bij andere winkels dan Apple: je kunt al een iPhone 13 voor ongeveer €850,- in huis halen, afhankelijk van de kleur. Er zijn veel meer deals voor een iPhone 13 dan voor de iPhone 14, die pas net beschikbaar is. Voor de actuele prijzen check je ook onze pagina voor een losse iPhone 13.

#2 De displays zijn identiek

De iPhone 13 en iPhone 14 hebben exact hetzelfde display. Het gaat in beide gevallen om een 6,1-inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 en een pixeldichtheid van 460ppi. Het display is HDR, er zit True Tone op, heeft een brede kleurweergave, 800 nits helderheid (1200 nits piekhelderheid bij HDR). Beide displays moeten het ook zonder ProMotion, always-on en het nieuwe Dynamic Island doen. Oftewel: als het scherm voor jou belangrijk is, dan kun je net zo goed de iPhone 13 in huis halen.

#3 Design: zelfde behuizing, zelfde formaten

De iPhone 14 en iPhone 13 zijn allebei uitgevoerd in een aluminium behuizing. De achterkant is ook bij beide toestellen van glimmend glas. En met de platte zijkanten houden beide toestellen dan ook identiek vast. De toestellen liggen dan ook hetzelfde in de hand. Dat komt ook door de toestelafmetingen: ze zijn biede 146,7mm hoog en 71,5mm breed. Het enige verschil is dat de iPhone 14 ietsjes dikker is, maar daar merk je in de praktijk niks van.

Het enige verschil qua design, is de kleurkeuze. De iPhone 14 is er in onder andere een lichte kleur blauw, feller rood en lichtpaars. De iPhone 13 is er in iets donkerder blauw, roze, donkerder rood en groen. Zijn deze kleuren allemaal niets voor jou, dan kom je uit bij sterrenlicht en middernacht: twee kleuren die identiek zijn op zowel de iPhone 14 en iPhone 13.

#4 Camera-opzet: dezelfde aantal lenzen

Qua camera zijn er wel wat verschillen tussen de iPhone 14 en iPhone 13 (daarover later meer), maar in de opzet zijn beide toestellen hetzelfde. Ze hebben allebei een 12-megapixel groothoek- en ultragroothoeklens. De telelens ontbreekt en ook de LiDAR-scanner is niet aanwezig. Daardoor maken beide toestellen hele vergelijkbare foto’s. Je ziet het verschil alleen als je de foto’s één op één naast elkaar legt en zelfs dan zijn de verschillen heel erg klein. Je maakt met een iPhone 14 niet aanzienlijk betere foto’s en je krijgt ook niet meer mogelijkheden. De macromodus ontbreekt bijvoorbeeld bij beide modellen en ook de 48-megapixel lens die je wel op de iPhone 14 Pro vindt, heeft de iPhone 14 (en iPhone 13) niet.

#5 Nagenoeg dezelfde processor

De iPhone 13 en iPhone 14 hebben allebei een A15-chip, het brein achter alle functies van de iPhone. In beide toestellen heeft de A15-chip een 6-core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores. Voor alledaags gebruik merk je dus geen enkel verschil tussen de iPhone 13 en iPhone 14, want ze zijn even snel. Toch zit er wel een klein verschil tussen de twee, namelijk op het vlak van GPU-cores. De iPhone 14 heeft namelijk de een 5-core GPU, in plaats van een 4-core GPU. Dat levert iets betere grafische prestaties op, maar dat zul je alleen merken bij sommige games. Als je nooit games speelt of veel grafische apps gebruikt (bijvoorbeeld voor foto- en videobewerking), merk je dat verschil dus niet. Dat geldt overigens ook voor de extra 2GB RAM in de iPhone 14. Op papier scoort de iPhone 14 dus qua processor wel iets beter, maar dat is absoluut geen reden om voor de iPhone 14 te kiezen.

#6 Overige overeenkomsten: er is nog veel meer gelijk

Behalve deze drie hoofdonderwerpen, zijn er nog veel meer overeenkomsten tussen de iPhone 14 en iPhone 13:

Ondersteuning voor 5G

Waterbestendigheid (IP68)

MagSafe en draadloos opladen

Face ID

Opslagcapaciteit (128GB, 256GB, 512GB)

Ondersteuning voor dualsim en dual-eSIM

Lightning-aansluiting

Kwaliteit speakers

iOS-ondersteuning en -mogelijkheden

We verwachten dat de iPhone 14 en iPhone 13 even lang ondersteund worden met iOS-updates, mede doordat er nagenoeg dezelfde chip in zit. Doordat beide modellen bijna dezelfde eigenschappen hebben, verwachten we ook niet dat er veel exclusieve iOS-functies komen die alleen voor de iPhone 14 beschikbaar zijn en niet voor de iPhone 13.

Verschillen: waarom de misschien iPhone 14 wel een betere keuze is

Toch willen we ook nog wat kleine verschillen opnoemen. Deze verschillen kunnen voor jou toch een reden zijn om voor de iPhone 14 te kiezen, al vinden wij dit niet opwegen tegen de vele overeenkomsten en de lagere prijs van de iPhone 13.

#1 Camera in iPhone 14 iets beter bij weinig licht

Als je vaak foto’s met weinig licht maakt, dan zul je merken dat de camera van de iPhone 14 dan iets beter presteert. Dat komt vooral door grotere sensoren en groter diafragma, waardoor de lens meer licht doorlaat. Apple zegt dat je daardoor met de iPhone 14 tot 2,5 betere foto’s bij weinig licht maakt. Dit zijn cijfers waar je niet zo heel veel mee kan, maar wij hebben gemerkt dat de kwaliteit niet aanzienlijk beter is. Ja, je ziet wat meer detail bij foto’s met weinig licht (zowel met de hoofdcamera als ultragroothoekcamera) en ook de nachtmodus werkt iets sneller, maar het verschil is allemaal niet zo spectaculair. Maar als je vaak foto’s in een donkere setting maakt en niet de hoofdprijs van de iPhone 14 Pro (of iPhone 13 Pro) wil betalen, dan is de iPhone 14 een goede tussenweg. Maar wat ons betreft spaar je dan door voor een Pro-model, waarmee je echt aanzienlijk betere foto’s maakt.

Voor filmen is er ook nog een verbetering. De actiemodus in de iPhone zorgt ervoor dat hele beweegbare actiefilmpjes er toch soepel uit zien. De beeldstabilisatie is iets beter dan bij de iPhone 13, al vinden we het daar ook gewoon prima werken zonder de speciale actiemodus.

#2 Betere selfiecamera

Ben jij iemand die de hele dag door selfies maakt? Dan kan de iets betere frontcamera je over de streep trekken. Maar alleen als je écht helemaal verknocht bent aan het maken van selfies. Door de betere lens en de introductie van autofocus, zien de foto’s er iets beter uit en zijn groepsselfies mooier doordat iedereen er scherp op staat. Overigens geldt ook hier dat de selfiecamera meer licht opvangt, door het grotere diafragma.

#3 Batterijduur iets beter, maar niet schokkend

De batterij in de iPhone 14 gaat iets langer mee, al vinden we het verschil niet heel groot. Voor audio afspelen geldt bij de iPhone 14 een batterijduur van 80 uur en bij de iPhone 13 is dat 75 uur. Video afspelen kan bij de iPhone 14 tot 20 uur, een uurtje langer dan met de iPhone 13. En wil je graag video streamen, dan is dat bij de iPhone 14 tot 16 uur (versus tot 15 uur bij de iPhone 13). Het is allemaal dus net ietsjes langer, maar dat gaat voor de algemene batterijduur over de gehele dag weinig verschil maken. Met beide toestellen kun je daardoor alsnog de hele door komen, ook als je af en toe een game speelt, filmpjes kijkt, foto’s maakt, videobelt en je social media checkt.

#4 Crashdetectie alleen in de iPhone 14

Dankzij nieuwe sensoren kan de iPhone 14 een auto-ongeluk herkennen en daarna automatisch de hulpdiensten inschakelen. Crashdetectie herkent aanrijdingen van achteren, voren, zijwaarts en zelfs het omrollen van de wagen. Het kan levens redden, maar het is geen functie die je regelmatig gebruikt. Sterker nog: we hopen dat je dit nooit nodig zult hebben. Als je nooit in de auto zit, heb je dit al helemaal niet nodig. En heb je een automodel uit 2018 of nieuwer, dan zit eCall waarschijnlijk standaard ingebouwd. Deze Europese functie zorgt ervoor dat je auto zelf al de hulpdiensten belt (en zelfs aangeeft hoeveel personen er in de wagen zaten). Dat is iets wat de iPhone niet kan.

#5 Satellietcommunicatie: je hebt er nu nog niks aan

De iPhone 14 kan verbinding maken met satellieten voor noodcommunicatie, bijvoorbeeld als je ergens in een afgelegen gebied zonder mobiel bereik bent. Maar: het werkt binnenkort alleen in de VS en Canada en is daar voor de eerste twee jaar gratis te gebruiken. Het is dus een functie die alleen beschikbaar is op de iPhone 14-modellen, maar je hebt er in Nederland dus nog helemaal niks aan. Het is nog niet bekend of en wanneer de functie in Europa te gebruiken is, omdat Apple daarvoor ook moet samenwerken met andere bedrijven.

Conclusie iPhone 14 vs iPhone 13

Voor 90% van de mensen die op zoek zijn naar een goede toekomstbestendige iPhone, zonder alle nieuwste snufjes van de Pro-modellen, is de iPhone 13 de meest verstandige keuze als je kijkt naar de prijs-kwaliteit verhouding. Natuurlijk: feitelijk gezien is de iPhone 14 beter, maar de verbeteringen zijn zo klein dat de gemiddelde gebruiker daar echt niets van merkt. Het prijsverschil (ruim €150,- bij een goede deal) is zo groot dat je net zo goed de iPhone 13 in huis kan halen. Alleen als je bang bent voor auto-ongelukken, voorbereid wil zijn op toekomstige satellietcommunicatie, heel veel selfies en foto’s met weinig maakt, vinden we de iPhone 14 de betere keuze. Maar zelfs dan kun je je afvragen of dat extra geld het wel waard is. Het antwoord is dan waarschijnlijk nee.

Ga de iPhone 13 kopen als…

…je een goede moderne iPhone zoekt voor een niet al te hoge prijs.

…je alleen maar af en toe foto’s maakt en altijd goed licht hebt.

…scherm, design en/of iOS-support voor jou de belangrijkste redenen voor een nieuwe iPhone zijn.

…snelheid en prestaties in verhouding tot de prijs voor jou belangrijk zijn. De iPhone 13 presteert in alledaags gebruik net zo goed.

Ga de iPhone 14 kopen als…

…je per se de nieuwste iPhone wil.

…de hogere prijs voor jou geen punt is. In dat geval kun je misschien zelfs beter voor de iPhone 14 Pro gaan.

…je vaak foto’s met weinig licht maakt (ook al is het kwaliteitsverschil klein).

…je veel selfies maakt.