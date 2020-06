Apple heeft stilletjes een nieuwe upgrade-optie voor de GPU van de MacBook Pro toegevoegd. Je kan deze nu ook configureren met een AMD Radeon Pro 5600M met 8GB HBM2-geheugen. Ook voor de Mac Pro is een nieuwe optie beschikbaar in de vorm van een SSD upgrade kit.

Nagenoeg elke Mac die je via Apple koopt, kan je nog zelf uitbreiden met een betere processor, meer opslag of een extra krachtige grafische chipset. Deze zogenaamde build-to-order modellen zijn onder andere bij Apple zelf te koop en geven vooral de professionals en veeleisende gebruikers meer ruimte. Je kan een MacBook namelijk op een later moment niet uitbreiden, dus je moet direct bij de aanschaf een beslissing maken. Voor veeleisende gebruikers is er nu een nieuwe optie voor een grafische kaart met AMD Radeon Pro 5600M met 8GB HBM2-geheugen. Dit is hetzelfde type geheugen als in de iMac Pro.



Radeon Pro 5600M met 8GB HBM2 in MacBook Pro

De uitbreiding geldt alleen voor de 16-inch MacBook Pro, zowel voor de standaard als uitgebreide versie. Je ruilt dan het GDDR6-geheugen in voor de HBM2-variant. Deze is sneller dankzij de hogere geheugenbandbreedte. Hierdoor kunnen er meer en sneller gegevens doorgestuurd worden naar de GPU. Apple gebruikt de HBM2-geheugen voor de grafische kaart ook al standaard in de iMac Pro en als optie in de Mac Pro. Je leest hier meer over het verschil tussen GDDR6 en HBM2.

Voor de extra optie moet je wel flink in de buidel tasten. Apple rekent namelijk €1.000 extra bij de standaard uitvoering en €875 extra bij de duurdere variant.

SSD kit voor Mac Pro

Mac Pro gebruikers kunnen profiteren van een nieuwe SSD-upgrade kit. Dit is bedoeld om gebruikers achteraf eenvoudiger de SSD te upgraden. Er zijn opties voor 1, 2, 4 en 8TB opslag. Volgens TechCrunch komt deze optie later vandaag nog beschikbaar.

Met dank aan de tipgevers!