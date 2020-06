Gerucht: ‘Gelekte iPhone 12-ontwerpmal laat vlakke zijkanten zien’

De malen laten zien hoe de iPhone 12 er vermoedelijk uit komt te zien, met platte zijkanten zoals we van de iPhone 4 en 5 gewend waren. Ook zouden de toestellen vlakke schermranden krijgen, terwijl Apple bij de huidige modellen nog een gebogen glasplaat gebruikt. De notch boven het scherm is iets kleiner. De voorspelde LiDAR Sensor voor augmented reality is op de ontwerp mal niet te herkennen, maar dat komt wellicht omdat de camerabult niet van vorm verandert.



Elke drie jaar een redesign?

Apple lijkt te kiezen voor een design met metalen band rondom het toestel en grijpt daarmee terug op de iPhone 4- en 5-serie maar ook op recente iPad Pro’s. In 2014 stapte Apple met de iPhone 6 over naar een nieuw design met meer rondingen. Drie jaar later in 2017 verscheen de iPhone X met een nieuw uiterlijk en nu is het opnieuw drie jaar later. Als Apple zich aan vaste patronen houdt, zou het dit jaar weer tijd zijn voor een nieuw ontwerp. Het wordt dan het eerste redesign in het tijdperk na Jony Ive.

De afbeeldingen werden gepost door Twitter-gebruiker @Jin_Store. Dit soort gelekte beelden zijn gebruikelijk in aanloop naar nieuwe iPhones en zijn vaak gebaseerd op gelekte schematische tekeningen uit de productieketen. Het zijn dus geen mallen die Apple zelf heeft gemaakt. Je ziet de vier verwachte formaten: 5,4-inch, tweemaal 6,1-inch en een grotere 6,7-inch iPhone 12 Pro Max.

Dezelfde Twitter-gebruiker publiceerde ook een aantal CAD-renders. Die wekken vaak de indruk dat het om officiële ontwerptekeningen gaat, maar meestal zijn ze afkomstig van third party-accessoiremakers die ze gebruiken om passende hoesjes te kunnen maken.

Apple zou volgens geruchten in juli 2020 beginnen met de productie van de eerste iPhone 12-modellen. Behalve uiterlijkheden kunnen we dan ook uitkijken naar interne vernieuwingen, zoals een snellere A14-processor en een 120Hz verversingsgraad voor het scherm. Door de impact van het coronavirus en het feit dat Apple vier nieuwe modellen lijkt te hebben gepland, kunnen de releasedata dit jaar wat verschuiven van september naar het vierde kwartaal.