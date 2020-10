Net als in iOS 14.2 vinden we in macOS Big Sur nieuwe wallpapers. Naast de standaard wallpapers die al in Big Sur zaten zijn er nu ook foto's en tekeningen van landschappen toegevoegd.

Nieuwe wallpapers in macOS Big Sur 11.0.1

Apple pakt met de getekende landschappen extra uit. In plaats van één tafereel in een lichte en donkere variant, zijn er nu maar liefst acht varianten van de tekeningen van woestijn, kliffen, meer en strand. Deze wallpapers veranderen in de loop van de dag, waarbij ze van een lichtbruine tint veranderen naar paarsblauw. Bij de gewone foto’s van dorre woestijn- en berglandschappen is het wel beperkt tot twee stuks: licht en donker. De nieuwe wallpapers zijn te vinden in de beta van macOS Big Sur 11.0.1, die nu bij ontwikkelaars ligt. Dezelfde wallpapers vind je in iOS 14.2 beta. Het betekent in iOS overigens wel dat de geliefde Blue Marble-wallpaper en de wallpapers met maan en bloemen zijn verdwenen.



Dat Apple macOS Big Sur 11.0.1 in beta uitbrengt is een wat vreemde ontwikkeling, aangezien Big Sur 11.0 nog helemaal niet is uitgebracht. Wellicht wacht Apple tot het moment dat de eerste Apple Silicon Mac is aangekondigd, zodat er niet vroegtijdig functies uitlekken. Deze aankondiging wordt op 17 november verwacht.



Downloaden kan hier

macOS Big Sur 11.0 bevat 11 nieuwe wallpapers. Versie 11.0.1 voegt daar nu 40 nieuwe wallpapers aan toe:

Vier getekende wallpapers, elk in acht varianten (=32)

Vier gefotografeerde wallpapers, elk in twee varianten (=8)



Vooral de getekende afbeeldingen zijn interessant, omdat ze verschillende fasen van dag en nacht weergeven. Wil je ze allemaal installeren, dan kun je ze downloaden via dit artikel. Het is nog onduidelijk wanneer Apple macOS Big Sur 11.0.1 uitbrengt. Mogelijk slaat Apple voor de publieke release 11.0 over en gaat straks meteen verder met 11.0.1. Er zijn op dit moment nog geen geruchten over.