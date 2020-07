Gerucht: ‘iPhone 12 wordt geleverd met gevlochten usb-c-kabel’

Wat de iPhone 12 betreft kan het op sommige punten nog alle kanten op gaan. Zo is nog helemaal niet zeker welke aansluiting erop zit. Nog steeds Lightning? Of toch usb-c? Helemaal niets? Eén geruchtenlekker denkt de kabel te hebben ontdekt.

‘iPhone 12 krijgt textielkabel’

De iPhone 12 wordt volgens @duanrui1205 geleverd met een gevlochten kabel, die aan de ene kant is voorzien van Lightning-aansluiting en aan de andere kant usb-c heeft. Dat zou erop duiden dat de iPhone zelf nog steeds geleverd wordt met Lightning-poort, maar dat je ‘m voortaan ook kunt opladen via de poorten van je MacBook. Je hebt dan geen standaard USB-adapter meer nodig. Laat dat nou juist het accessoire zijn dat Apple volgens geruchten niet meer gaat meeleveren…



Hieronder kun je foto’s zien van de mogelijke kabel die bij de iPhone 12-serie in de doos zou moeten zitten:

Het zou voor het eerst in lange tijd zijn dat Apple iets verandert aan het materiaal van de kabel die bij de iPhone wordt meegeleverd. De overstap van 30-pins naar Lightning ligt alweer een paar jaar achter ons, maar het materiaal van de kabel is steeds hetzelfde gebleven: een witte rubberachtige coating, die na verloop van tijd kan gaan scheuren en afbrokkelen. Gelukkig kun je ze binnen de garantieperiode gewoon komen omruilen.

Apple levert bij de iPhone 11 Pro (Max) al een snellere lader met usb-c-kabel, terwijl de gewone iPhone 11 het nog moet doen met de standaardkabel en adapter met usb-a.

Hopelijk is deze nieuwe kabel wat duurzamer. Vergelijkbare kabels van andere merken zijn soms gemaakt van koolstofvezel, waardoor ze vrijwel onverslijtbaar zijn. Apple lijkt te hebben gekozen voor een wat klassieker materiaal dat op textiel lijkt.

Helemaal zeker is natuurlijk niet dat deze kabel voor de iPhone 12 bedoeld is – of dat het ook maar voor/door Apple is gefabriceerd. Het zou ook kunnen gaan om de kabel die bij de (herboren) AirPower of een ander accessoire wordt geleverd.

Tipgever: Dene, bedankt!