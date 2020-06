Er zijn foto's opgedoken wat mogelijk de hernieuwde AirPower is. Volgens een bekende geruchtenlekker is Apple toch nog van plan om de draadloze oplader uit te brengen. Nieuwe foto's laten de de mogelijke AirPower zien.

Ondanks dat Apple al ruim een jaar geleden aangaf dat de AirPower geannuleerd is, verschenen er dit voorjaar toch weer nieuwe berichten dat er toch nog gewerkt wordt aan de draadloze oplader. De Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde dat Apple werkt aan een kleinere AirPower en geruchtenlekker Jon Prosser deelde in maart nieuwe informatie dat Apple intern weer gestart is met het AirPower project. Laatstgenoemde deelt nu opnieuw nieuwe info met bijbehorende foto’s.



‘Hernieuwde AirPower te zien op foto’s’

Volgens zijn informatie zorgde voornamelijk de Apple Watch voor problemen. De Apple Watch gebruikt een aangepaste manier van draadloos Qi-opladen. Bij de eerste prototypes zou dit ervoor gezorgd hebben dat de AirPower oververhit raakt. Apple wilde vermoedelijk geen oplaadmat uitbrengen zonder ondersteuning voor de Apple Watch, waardoor het project geannuleerd werd. Maar nu deelt Prosser foto’s van een ogenschijnlijk werkende AirPower, inclusief Apple Watch.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏 Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch? Yeah.

Well. They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Op de foto zien we zowel een Apple Watch als een AirPods Pro case die opgeladen worden. Het project zou nu intern bij Apple C68 genoemd worden, maar het is onduidelijk of de oplaadmat op de foto wel degelijk een AirPower is. Er zijn namelijk diverse imitatieladers op de markt, waarbij de Apple Watch opladen wel mogelijk is op een speciaal daarvoor bedoelde plek op de oplaadmat. Dit is dezelfde plek als nu op de foto’s te zien is. Het valt dus te betwijfelen of dit wel de echte AirPower is.

Het is nog altijd onzeker of de AirPower daadwerkelijk op de markt komt. De voorlopige officiele status is nog altijd dat de oplaadmat geannuleerd is, maar dat geeft Apple wel rustig de tijd om toch nog verder aan het product te sleutelen. Een release op korte termijn, bijvoorbeeld rond de WWDC, hoef je niet te verwachten.