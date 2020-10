Heb je een MacBook Air of MacBook Pro gekocht met USB-C poorten? Dan gaat het opladen van je iPhone en iPad net iets anders dan je gewend bent. Je hebt er een speciale kabel of adapter voor nodig, die Apple sinds enige tijd meelevert.

iPhone aansluiten op je MacBook

De recente MacBooks beschikken over Thunderbolt 3-poorten van het type USB-C. Voorheen leverde Apple een USB-A-kabel mee, die niet geschikt was voor aansluiting op een MacBook. Maar gelukkig gaat Apple ook met de tijd mee en krijg je bij recente iPhones een USB-C-naar-Lighting-kabel meegeleverd. Die sluit je rechtstreeks aan op je MacBook of op een USB-C-adapter voor het stopcontact.



#1 Kabel

Ben je van plan om je iPhone aan te sluiten op de MacBook, dan gebruik je daarvoor de USB‑C-naar-Lightning-kabel die je bij recente iPhones krijgt meegeleverd. Beschik je niet over zo’n kabel, dan kun je deze voor 25 euro aanschaffen bij Apple zelf. Deze is verkrijgbaar in een lengte van 1 of 2 meter. Er is ook nog een goedkopere kabel van Mophie die 22 euro kost en van gevlochten materiaal is gemaakt. Bij andere winkels kun je nog goedkopere opties vinden.

Als je kabels van goede kwaliteit koopt, heeft dat als voordeel dat je ze ook voor het snelladen van je iPhone kunt gebruiken. Je hebt hiervoor minimaal een 20 Watt USB-C-adapter nodig. Misschien heb je een dergelijke adapter al bij de iPad of bij een eerder product gekregen. Apple leverde onder andere bij de iPhone 11 Pro (Max) een snellere stroomadapter mee.

Heb je een iPad met USB-C-aansluiting? Dan heb je een ander type kabel nodig, namelijk USB-C-naar-USB-C (eveneens 25 euro).

#2 Adapter

Je zou ook kunnen kiezen voor de USB-C-naar-USB-adapter (ook 25 euro), die ervoor zorgt dat je oude Lightning-kabels met USB-A-aansluiting kunt blijven gebruiken. Dit is wat ons betreft een minder mooie oplossing, omdat je in feite twee accessoires nodig hebt. Bovendien raak je zo’n adapter snel kwijt en is hij vrij prijzig.

Voordeel van deze adapter is wel dat je nog meer (oude) accessoires kunt aansluiten die met een normale USB-A-aansluiting werken, zoals een geheugenkaartlezer. Ook hier geldt dat je in plaats van Apple’s oplossing ook een third party-adapter kunt aanschaffen, bijvoorbeeld van Anker of Aukey.

#3 Hub

In plaats van een adapter zou je natuurlijk ook kunnen kiezen voor een USB-C-hub. Er zijn ondertussen genoeg ‘multipoort’ adapters op de markt, die meestal hub worden genoemd. Apple verkoopt zelf ook diverse hubs). Je bent beter af met een multifunctionele hub met verschillende poorten zoals USB-A, USB-C en een geheugenkaartlezer. Bekende merken zijn Xtorm, Satechi en Hyper. Ze zijn er met en zonder kabeltje, net wat jij het handigst vindt. De modellen met kabeltje zijn het meest flexibel, maar zijn ook het meest rommelig op je bureau.

Bij Coolblue vind je ze onder de categorie ‘Docking stations voor laptop‘ en bij MediaMarkt heten ze gewoon ‘USB hub‘ maar let dan wel even op dat het met USB-C werkt, want er staan ook gewone USB-A-hubs tussen.

Bekijk onze round-up van USB-C-hubs en docks voor je MacBook om te weten wat er nog meer mogelijk is.