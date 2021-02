iCulture Vandaag: dit was maandag 1 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 29 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Een doldwaze avond werd het uiteindelijk op iCulture! Er verschenen diverse beta’s en er werden daarbij ook weer nieuwe functies ontdekt. Genoeg om naar uit te kijken dus, voor als de iOS 14.5 beta volledig is getest en de update officieel kan worden uitgebracht. Zo kun je binnenkort je iPhone makkelijker ontgrendelen met een mondkapje op, maar daar heb je wel een ontgrendelde Apple Watch voor nodig. We voorspellen alvast een run op de Apple Watch. Ben je geen ontwikkelaar? Geen punt, macOS 11.2 is uit voor je Mac, dus dan heb je in ieder geval ook iets om te downloaden. Dat en meer lees je in de nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ontdek hoe de Apple Watch je productiviteit verbetert.

IKEA heeft een luchtreiniger onthuld, maar die had wel wat slimmer kunnen zijn.

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

TUI Nederland je vakantie app (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.1+) - Je kunt nu makkelijk je favoriete excursies bewaren. Ook kun je op vakantie al meteen je feedback of klacht achterlaten, zodat TUI meteen ermee aan de slag kan.

Gids.tv (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Groter lettertype, zodat het makkelijker te lezen is.