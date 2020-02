Zien we dit jaar twee keer nieuwe iPad Pro-modellen? Apple brengt mogelijk in het einde van 2020 een iPad Pro met 5G uit, voorzien van een nieuwe A14-chip.

Geruchten over de iPad Pro 2020 gaan nu al een paar maanden. Het is de opvolger van de iPad Pro 2018, die alweer zestien maanden geleden uitgebracht is. De kans dat er binnenkort een nieuw model in de winkels ligt, is dan ook groot. Maar het is nog wel wat onduidelijk wat er allemaal nieuw is in dit model. Digitimes meldt nu in ieder geval dat er aan het eind van 2020 een iPad Pro met 5G aangekondigd gaat worden, tegelijk met de 5G iPhones.



‘iPad Pro met 5G komt eind 2020’

Een maand geleden schreven we ook al dat Apple werkt aan een 5G iPad met mmWave-technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de iPad met hoge snelheid via 5G data op kan halen. De bronnen van vandaag bevestigen dit, maar Apple kan ook kiezen voor een combinatie van mmWave en sub-6GHz 5G-chips, afhankelijk van de regio waar de iPad uitgebracht wordt.

Digitimes stelt dat zowel de iPhones als iPad Pro met 5G in september aangekondigd worden. Wat betreft andere verbeteringen verwacht de bron de ondersteuning voor een time-of-flight sensor, waarmee je 3D foto’s kan maken. Dit jaar wordt een dergelijke sensor ook verwacht in de 2020 iPhones, maar het komt in het najaar volgens deze informatie ook naar de iPad Pro.

Nu is de vraag in hoeverre Digitimes het aan het rechte eind heeft. Digitimes weet vaak wel wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van aankomende producten, maar is wat timing betreft niet altijd de juiste bron. Apple heeft volgens andere betrouwbare bronnen namelijk voor het eerste half jaar van 2020 een nieuwe iPad Pro gepland. Daar zou in ieder geval een verbeterde camera en snellere chip in zitten, maar wat er nog meer in zit is nog de vraag. Ondersteuning voor 5G lijkt onwaarschijnlijk.

Twee nieuwe modellen in één jaar?

Het is mogelijk dat Apple in maart de iPad Pro 2020 aankondigt en vervolgens in het najaar met een verbeterde versie komt met 5G en nieuwe A14-chip. Hoewel er meestal zo’n anderhalf jaar tussen de modellen zit, heeft Apple één keer eerder twee modellen binnen één jaar aangekondigd. In maart 2012 verscheen de derde generatie iPad, die in september 2012 opgevolgd werd door de vierde generatie. Het enige verschil was een iets betere chip en de komst van de Lightning-aansluiting.

Lees ook onze verwachtingen voor de iPad Pro 2020. Daarin praten we je bij over alle recente ontwikkelingen rondom de aankomende professionele iPad.