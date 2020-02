Apple’s smart home van de toekomst kan zichzelf instellen

In een patent beschrijft Apple hoe je smart home nog slimmer kan worden. Dit huis kan zichzelf configureren en is te bedienen met spraak. Siri zou daarin nog wel eens belangrijker kunnen worden dan je ooit gedacht hebt.

Het instellen van je smart home kost tijd en moeite. Je zult veel apparaten zelf moeten toevoegen, HomeKit-codes moeten scannen en automatiseringen moeten aanmaken. Stel dat het allemaal nóg makkelijker kan? In een patent beschrijft Apple een paar ideeën om je leven te vereenvoudigen. Het patent heet ‘Object tracking and authentication using modular wall units’ en dat lijkt op het eerste gezicht niet heel spannend. Totdat je eens wat verder gaat bladeren.



Apple beschrijft welk probleem er opgelost moet worden, namelijk het configureren van je smart home. Dat levert nu nog heel wat uitdagingen op, vooral als je met meerdere merken te maken hebt. Ze zijn niet allemaal onderling compatibel, hebben verschillende aansluitingen en gebruiken verschillende communicatieprotocollen. Ook de bekabeling kan verschillend zijn. Kortom: als doorsnee consument zit je al snel moedeloos naar een berg accessoires te kijken, die je op een of andere manier met elkaar zult moeten koppelen. Apple wil een systeem dat ook door leken te gebruiken is.

Zowel het installeren als het op een later moment aanpassen moet makkelijker en gebruiksvriendelijker worden. Dat kan door het automatisch herkennen van de locatie van objecten zoals bankstellen en kasten. Ook de locatie van mensen moet het systeem zelf kunnen bepalen, zonder dat je dat handmatig hoeft aan te geven. Het systeem maakt een plattegrond van de woning en weet daardoor ook precies de afstanden. Vervolgens kan het systeem raden waar een nieuw toegevoegd apparaat voor bedoeld is. Voeg je bijvoorbeeld een schakelaar toe aan een kamer, dan kan het systeem daaruit concluderen dat je de aanwezige lamp of ventilator wilt bedienen. Je krijgt nog wel even de vraag of je inderdaad met de zojuist toegevoegde schakelaar een bepaalde lamp wil bedienen.

Apple kan er allerlei technologieën aan toevoegen waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, zoals Ultra Wideband en het steeds veelzijdiger en slimmer maken van Siri. Er komen ook modulaire wandpanelen aan te pas, waar je bepaalde hardware-units in kan stoppen. Dit kan op de plaats van standaard units die op de muur zitten, bijvoorbeeld voor lichtschakelaars en stopcontacten.

Al deze vernieuwingen zullen ongetwijfeld onderdeel worden van HomeKit. Er zijn al lichtschakelaars die geschikt zijn voor HomeKit, zoals die van Eve en daarnaast zijn er Friends of Hue-lichtschakelaars in allerlei stijlen.