Dat 2020 het jaar van 5G wordt, wordt langzamerhand steeds duidelijker. Niet alleen gaan in Nederland de eerste providers dit jaar van start met hun 5G-netwerk, ook Apple brengt naar verwachting de eerste geschikte toestellen op de markt. Zo krijgen volgens Ming-Chi Kuo alle 2020 iPhones 5G-ondersteuning. De focus ligt de laatste tijd vooral op iPhones, maar hoe zit het eigenlijk met de iPad? Digitimes beweert nu dat Apple ook al bezig is met een iPad met 5G.



‘iPad met 5G onderweg’

De iPad is altijd al beschikbaar geweest in twee modellen: eentje met alleen Wi-Fi en eentje met Wi-Fi en een mobiele dataverbinding. In de afgelopen jaren is dit, net als bij de iPhones, verbeterd van 3G naar het snellere 4G. Het is dus ook de verwachting dat 5G in aantocht is, al weten we nog niet precies wanneer. Nu meldt Digitimes dat Advanced Semiconductor Engineering uit Taiwan de antennetechnologie gaat leveren.

Als dit bericht klopt en er inderdaad al een leverancier gepland staat, zou het zomaar kunnen dat we dit jaar ook al de iPad met 5G zien verschijnen. Om welk model iPad het gaat is niet duidelijk, maar het is niet ondenkbaar dat het om een nieuwe iPad Pro gaat. De verbinding zou gebruikmaken van de zogenaamde mmWave-techniek, dat werkt op 5G-frequenties op korte afstand. De snelheid van deze frequenties ligt erg hoog. Dat komt juist op een iPad Pro goed van pas, waar professionals hogere eisen stellen dan gebruikers van een standaard iPad.

Niet geheel toevallig kwam ondersteuning voor LTE/4G eerst naar de iPad, nadat het pas in september 2012 naar de iPhone kwam bij de introductie van de iPhone 5. Wellicht dat de geschiedenis zich dit jaar herhaalt. De volgende iPad Pro 2020 wordt mogelijk al in maart aangekondigd, maar of 5G daar al meteen bij zit is nog de vraag.