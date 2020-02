Airmail was jarenlang een populaire mail-app, zowel voor iPhone, iPad als Mac. In juli vorig jaar stapte de ontwikkelaar met de iPhone- en iPad-versies over op een nieuw verdienmodel. In plaats van een eenmalige aankoop, moest je nu maandelijks voor Airmail betalen. Er volgde veel kritiek, want zelfs voor functies pushberichten moest je nu per maand €3,49 betalen. Het slechte nieuws is de Mac-versie nu ook overstapt is naar dit verdienmodel, maar het goede nieuws is dat je nu maar één keer hoeft te betalen voor al je apparaten.



Airmail 4 voor Mac

Airmail 4 voor de Mac werkt nu ook samen met Airmail Pro, het betaalde lidmaatschap van de e-maildienst. Binnen die betaalde dienst kun je profiteren van heel wat functies, zoals de smart inbox, de privacy mode (waarmee je onder andere zogenaamde tracking pixels blokkeert) en een aanpasbare lay-out. Ook de zoekfunctie is met AirMail Pro een stuk beter en je kan zelf bepaalde acties aanpassen, bijvoorbeeld bij het verwijderen van e-mails. AirMail 4 heeft bovendien een vernieuwd design.

Airmail Pro kost €3,49 per maand of €10,99 per jaar. Iedereen kan Airmail Pro drie dagen gratis uitproberen. Als je al voor Airmail Pro betaalt via je iPhone of iPad, kun je in de Mac-versie gewoon inloggen met hetzelfde account en zonder extra kosten gebruik blijven maken van de pro-functies.

Als je liever niet per maand wil betalen, kun je Airmail ook in een zogenaamde Legacy-modus blijven gebruiken. Je vindt dit via de instellingen in Airmail bij Voorkeuren > Algemeen. Je hebt dan minder functies en behoudt het oude design zoals die in versie 3 was. Airmail 3 kostte voorheen €29,99, maar is nu dus voor iedereen beschikbaar als gratis download met in-app lidmaatschap. Heb je Airmail 3 na 1 januari 2019 aangeschaft, dan kan je kosteloos gebruikmaken van Airmail Pro.