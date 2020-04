Ben je ondersteboven van de nieuwe iPhone SE wallpapers? Dan is er goed nieuws, want wij hebben ze voor je klaar staan. De zes nieuwe iPhone SE wallpapers zijn er zowel in een lichte als donkere versie.

De iPhone SE 2020 is eindelijk uit de doeken gedaan. Zoals het een nieuwe iPhone-aankondiging betaamt, hoort daar ook weer een nieuwe wallpaper bij. Ben je niet van plan om de nieuwe iPhone te kopen, maar wil je wel deze mooie achtergronden op je iPhone zetten? Hieronder vind je de nieuwe iPhone SE wallpapers die Apple gemaakt heeft.



iPhone SE wallpapers

De nieuwe 2020 iPhone SE wallpapers vind je exclusief op het nieuwste toestel. De serie bestaat uit vijf varianten van abstracte lichtstrepen in verschillende kleuren. De combinaties zijn rood-grijs, grijs-blauw, geel-groen, blauw-grijs, roze-rood en zilver. Elke versie is er in een variant voor in de lichte en donkere modus, dus in totaal gaat het om maar liefst twaalf wallpapers. De wallpapers zijn met dank aan @iSpazio.

Je kunt ze downloaden door de link aan te tikken en de afbeelding ingedrukt te houden. Kies vervolgens voor Voeg toe aan Foto’s en ga naar de Foto’s-app om deze als achtergrond in te stellen.

Rood-grijs

Grijs-blauw

Geel-groen

Blauw-grijs

Roze-rood

Zilver

De iPhone SE 2020 is vanaf morgenmiddag te bestellen vanaf €489. De eerste exemplaren worden vervolgens een week later op 24 april verwacht. De iPhone SE 2020 heeft een 4,7-inch scherm met Touch ID-sensor, een enkele camera en snelle A13-chip. De enkele camera is geschikt voor portretfoto’s en diepteregeling. Ook de voorste camera kan portretfoto’s maken. Meer over de iPhone SE 2020 lees je in onze round-up.