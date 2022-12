Heb je een Google Pixel-gebruiker in je gezin, die ook wel eens met de auto weg wil? Dan kun je nu je digitale autosleutel vanuit Wallet delen met zo'n Pixel-telefoon. Bredere Android-ondersteuning volgt later.

Autosleutels delen met Google Pixel

Sinds 2020 kun je op beperkte schaal gebruik maken van digitale autosleutels, dankzij de functie CarKey. Op een beperkt aantal automodellen en -merken is het mogelijk om met een digitale sleutel in de Wallet-app de autodeur te openen en de motor te starten. Dit doe je door de iPhone of Apple Watch in de buurt te houden. Het werkt voorlopig alleen op modellen van BMW, Kia en Genesis. In samenwerking met de Internet Engineering Task Force (IETF) en andere partijen is Apple druk in de weer geweest om een standaard voor digitale sleutels voor elkaar te krijgen, die op meerdere platformen werkt. Onderdeel daarvan is nu een bredere beschikbaarheid naar Pixel-toestellen.



iPhone -gebruikers kunnen hun autosleutels vanuit de Wallet-app delen met Pixel-toestellen . Ze kunnen hiervoor gebruik maken van Berichten (SMS), Mail of WhatsApp . Dit werkt heel eenvoudig: kies een digitale autosleutel uit de Wallet-app, tik op de deelknop en volg de stappen. Apple zegt dat Google de functionaliteit verder al uitbreiden naar andere smartphones die op Android 12 en nieuwer draaien.

Het delen van autosleutels is mogelijk sinds iOS 16.1, dat eind oktober beschikbaar kwam voor iPhone-gebruikers. Op die manier kun je nu al je autosleutels delen met iPhone-gebruikende huisgenoten. Apple legt in een supportdocument uit hoe het werkt en hoe je eenmaal uitgegeven autosleutels ook weer kunt intrekken.