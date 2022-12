Proton Calendar als beveiligde agenda

De agenda-app was al beschikbaar voor Android-toestennen en maakt nu de sprong naar iPhone. Agendagegevens zoals titel, omschrijving, locatie en deelnemers worden lokaal op het toestel versleuteld voordat ze naar de servers van proton worden verstuurt. Proton benadrukt dat agenda’s veel privédata kunnen bevatten: ze laten zien wat je dagelijks doet en met wie je contact hebt. Ook je reisbewegingen en interesses blijken uit je afspraken en geven daarmee een gedetailleerd beeld van wie jij bent en wat je doet. Vandaar dat de makers de noodzaak zagen om deze agenda-app te maken. Proton heeft ook een VPN-dienst (Proton VPN) maar is vooral bekend van Proton Mail.



Proton Calendar gratis en betaald

De app is gratis te gebruiken. Wil je extra opties dan zul je de Zwitserse ontwikkelaar moeten betalen. Voor het aanmelden gebruik je hetzelfde Proton-account dat je ook voor de e-mailapp hanteert. Proton Calendar bevat alle basisfuncties die je verwacht. Indien gewenst kun je één of meer meldingen krijgen voor aanstaande afspraken. De gratis versie omvat 1 GB opslag en één persoonlijke agenda. Voor €3,99 per maand krijg je 15 GB opslag, 10 e-mailadressen en 20 agenda’s. Voor het delen van de agenda moet je ook betalende gebruiker zijn. Het duurste abonnement voor persoonlijk gebruik heet Unlimited en heeft 500 GB opslag, alle eerder genoemde opties en 8 VPN-services. Hiervoor betaal je €9,99 per maand. Bij alle varianten krijg je opslagruimte bij ProtonDrive.

ProtonDrive bestaat nu twee maanden en blijkt een groot succes. De dienst verwerkt dagelijks een miljoen uploads per dag. In vergelijking met iCloud, Google Drive en Dropbox neemt Proton extra stappen om je privacy en dataveiligheid te garanderen. De servers staan in Zwitserland en is beschikbaar op iOS, Android en web. Niet-betalende gebruikers krijgen 1 GB, betalende abonnees krijgen 200 GB of 500 GB.

Om Gmail-gebruikers te verleiden over te stappen is Proton Mail bezig om allerlei Google-functies na te bouwen. Zo wordt het mogelijk om e-mail op een zelfgekozen moment te versturen, zal e-mail automatisch worden gesorteerd en gaan grote uploads naar ProtonDrive. Ook komt er full text search.

Ook Proton Calendar krijgt nieuwe functies nu de iPhone-app er is. Zo wordt er gewerkt aan een ingebouwde todo-lijst voor taken, makkelijker delen en de beschikbaarheid van collega’s bekijken. De roadmap voor Proton Calendar vind je in een blogposting.