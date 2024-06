De Instellingen-app op de iPhone heeft met elke nieuwe iOS-update steeds meer functies gekregen, waardoor sommige opties alleen nog met de zoekfunctie terug te vinden zijn. In iOS 18 heeft Apple hier iets aan gedaan door de app opnieuw te ontwerpen. Alles is net iets anders georganiseerd waardoor het even wennen is, maar waardoor je hopelijk in de toekomst sneller bij de gewenste instelling komt.

Instellingen-app in iOS 18: dit is er anders

Bij het opstarten van de Foto’s-app ben je misschien wel wat geschrokken van het redesign. Gelukkig is het bij de Instellingen-app wat minder radicaal aangepakt. Je ziet nog steeds je account bovenaan staan, gevolgd door verschillende opties. Maar de lijst is een stuk korter en compacter geworden.

Apple laat vooral de opties zien die je nodig hebt. Zo zie je bovenaan de lijst de draadloze functies, gevolgd door Batterij. Voorheen stond hier een VPN-schakelaar.

Links de Instellingen-app in iOS 18, rechts de oude versie uit iOS 17.

#1 Apple ID heet nu Apple Account

Een kleine wijziging die al eerder was uitgelekt: Apple spreekt niet langer over Apple ID, maar heeft het over Apple Account. Dit moet wat duidelijker maken dat het niet om een identiteit gaat, maar om een account waarmee je allerlei dingen kunt regelen en aanschaffen.

#2 Apps staan apart

Dat de lijst korter is geworden, komt omdat meer opties achter een menu-item zijn verstopt. De lange lijst met standaardapps en third party-apps is ook niet meer op het openingsscherm te zien. Die is verplaatst naar een apart kopje Apps. Als je dit opent krijg je een alfabetisch gesorteerde lijst, die wel wat lijkt op de Appbibliotheek, maar dan bedoeld voor het regelen van instellingen per app. Dit maakt het een stuk overzichtelijker, want je hoeft nu niet meer door een scherm met honderden items te scrollen, maar kunt meteen naar de juiste app. Ook staan standaardapps en third party-apps nu allemaal in hetzelfde overzicht.

Instellingen voor apps in de Instellingen-app: iOS 18 vs iOS 17

#3 Volgorde van items is aangepast

Voorheen kreeg je ná de draadloze voorzieningen een lijstje met de opties Meldingen, Horen en voelen, Focus en Schermtijd. Dit is een stuk naar beneden verplaatst, terwijl het lijstje met Algemeen juist naar boven is gegaan. De lijst onder Algemeen is ook van volgorde gewijzigd: Toegankelijkheid gaat omhoog, Bedieningspaneel gaat omlaag.

Volgorde Instellingen-app: iOS 18 vs iOS 17.

#4 Zoekfunctie met suggesties

Een volgende opvallende wijziging is dat de zoekfunctie nu suggesties laat zien, terwijl je voorheen alleen een toetsenbord over het openingsscherm zag, waarbij de suggesties pas in beeld verschenen als je ging typen.

Zoekfunctie in de Instellingen-app in iOS 18 vs iOS 17.

#5 Grote koppen voor instellingenmenu’s

Een andere aanpassing zijn de grote koppen boven verschillende instellingenmenu’s, zoals Algemeen, Bluetooth, Toegankelijkheid, Siri en Privacy. Deze geven ook meer gedetailleerde beschrijvingen voor wat je ermee kunt doen met een link naar meer informatie.

Instellingen-app met grote koppen in iOS 18, die je niet ziet in iOS 17.

#6 Meer en grotere iconen

Apple heeft meer functies naar het menu-item Algemeen verplaatst. Dat heeft natuurlijk als gevaar dat deze lange lijst nog onoverzichtelijker wordt. Om dit op te lossen heeft Apple sommige lijsten voorzien van meer icoontjes. De iconen zijn bovendien iets groter dan voorheen. Ook nu zie je weer iOS 18 links en iOS 17 rechts:

Meer iconen in de Instellingen-app in iOS 18 vs iOS 17.

#7 Wachtwoorden is nu losse app

Je had het misschien al zien aankomen: nu de Wachtwoorden-app is afgesplitst en een losse app is geworden, vind je ze niet meer terug in de Instellingen-app. De enige instelling die je nog kunt regelen is of je iCloud Sleutelhanger wilt gebruiken voor het online synchroniseren van je inloggegevens tussen apparaten.

Systeeminstellingen in macOS Sequoia ook vernieuwd

Ook in macOS Sequoia heeft Apple wat aanpassingen gedaan in de Systeeminstellingen-app, al is het wat minder groot dan je zou verwachten. Ze zijn in grote lijnen ook gelijk aan die op de iPhone en iPad:

Apple ID is nu Apple Account.

De volgorde van de items is iets gewijzigd.

Wachtwoorden is verdwenen en is nu een losse app.

Wel vind je in macOS Sonoma nog iets meer overgebleven opties voor wachtwoorden, zoals het beheren van het inlogwachtwoord, het maken van een gastaccount en of je de Mac met de Apple Watch wilt ontgrendelen.