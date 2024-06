In de tweede beta van iOS 18 zijn weer tal van nieuwe functies en kleinere veranderingen ontdekt. In dit overzicht vind je alles wat er nieuw is in iOS 18 Beta 2.

De gehele zomer kun je veel veranderingen verwachten in de beta van iOS 18. Hoewel we de echt grote wijzigingen aan de hand van feedback van de eerste beta pas verwachten bij de derde of de vierde beta, heeft Apple in de tweede beta van iOS 18 al wat verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd. De belangrijkste toevoeging is iPhone Mirroring, al hebben we daar in de EU voorlopig nog niet zoveel aan.

#1 iPhone Mirroring (niet in de EU)

iPhone Mirroring is een van de belangrijkste nieuwe functies van iOS 18 en macOS Sequoia. Met de functie kun je vanaf je Mac je iPhone bedienen en ontvang je ook alle iPhone-meldingen gewoon op je Mac. Deze functie zat nog niet in de eerste beta van iOS 18 (en macOS Sequoia), maar vanaf de tweede beta zijn deze functies te gebruiken. Ten minste, als je niet in de EU woont. Apple heeft namelijk eerder laten weten dat deze iOS 18-functies (evenals Apple Intelligence) voorlopig niet naar Europa komen vanwege de DMA-regelgeving. Apple zegt tijd nodig te hebben om te kijken hoe de functies aangepast kunnen worden zodat ze niet in strijd zijn met de strengere EU-regels.

In de tweede beta zijn in ieder geval instellingen toegevoegd voor de functie. Je kan per Mac aangeven welke gebruik mogen maken van iPhone Mirroring (via Instellingen > AirPlay en Continuïteit) en op je iPhone krijg je een melding als de iPhone bediend is geweest vanaf de Mac.

#2 Verbeterde schermdeling met SharePlay (nog niet in de EU)

Schermdeling in SharePlay gaat op de schop in iOS 18 en iPadOS 18. Je kan dan namelijk niet alleen je scherm delen, maar ook op afstand aanwijzingen geven door bijvoorbeeld op het scherm van de ander te tekenen. Het is zelfs mogelijk om het scherm op afstand te bedienen. Maar ook deze functie komt voorlopig nog niet in de EU beschikbaar, omdat Apple nog moet kijken hoe de functie eventueel opengesteld kan worden voor andere bedrijven.

#3 RCS actief (als je provider het ondersteunt)

In de eerste beta van iOS 18 was RCS, de opvolger van sms, nog in geen velden of wegen te bekennen. In iOS 18 Beta 2 is de functie wel beschikbaar, door deze via de instellingen van de Berichten-app in te schakelen. Maar het werkt alleen als jouw provider RCS ondersteunt (ook specifiek voor iPhone) en dat zijn alleen nog maar een paar providers in de VS. Of Nederlandse providers überhaupt RCS gaan ondersteunen, is nog niet bekend.

#4 Nieuw donker appicoontje voor App Store

Je kunt in iOS 18 de appicoontjes donker maken dankzij een nieuwe functie, maar in de eerste beta bleef het icoontje van de App Store nog ongewijzigd. Apple heeft in de tweede beta een donkere variant van het App Store-icoontje toegevoegd. Deze is nu zwart met de bekende App Store-A in het blauw.

iOS 18 Beta 1 vs Beta 2: donker App Store icoontje

Daarnaast zijn er nu nieuwe opties om je achtergrond te dimmen als de donkere modus voor appicoontjes op automatisch staat en bij sommige appicoontjes heeft Apple de tint iets aangepast.

#5 Wijzigingen in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel zien we een aantal wijzigingen. Allereerst is de werking van de nieuwe uitknop rechtsboven aangepast. Je moet deze nu wat langer ingedrukt houden en je voelt een tikje als het indrukken herkend wordt. Dit voorkomt dat je de knop per ongeluk aantikt en daarmee je iPhone uitschakelt.

iOS 18 Beta 1 vs Beta 2: Shazam in Bedieningspaneel

Daarnaast zijn enkele menu’s opnieuw ontworpen, zoals het ingedrukt houden van de Shazam-knop. In iOS 18 Beta 1 (en ook iOS 17) verschijnt er een groter scherm met knoppen om naar extra opties te gaan, maar in iOS 18 Beta 2 ziet het er meer uit zoals de Quick Actions op appicoontjes.

#6 Nieuw achtergrondgeluid van nacht en vuur

Je iPhone biedt standaard een aantal achtergrondgeluiden die je helpen bij het concentreren, zoals een kabbelend beekje of een regenbui. In iOS 18 Beta 2 is daar ook het geluid van knisperend vuur en een nachtelijk geluid bij gekomen. Je vindt deze optie in de instellingen voor toegankelijkheid of rechtstreeks in het Bedieningspaneel. In de eerste beta verschenen deze opties wel, maar waren de geluiden zelf niet te horen.

#7 Makkelijker wachtwoorden toevoegen in Wachtwoorden-app

De nieuwe Wachtwoorden-app heeft in de tweede beta van iOS 18 een nieuwe plusknop gekregen. Met de nieuwe knop rechtsonder kun je meteen een nieuw wachtwoord en gebruikersnaam voor een account toevoegen, zonder dat je eerst op Alles hoeft te tikken. De plusknop verschijnt meteen rechtsonder zodra je de app opent.

#8 Grotere apps op iOS 18 en tvOS 18

Apple maakt het mogelijk om apps groter te maken, zowel op iPhone en iPad als Apple TV. App Store downloads op iOS mogen nu maximaal 4GB zijn (was 2GB), waarna er na de eerste installatie nog extra materiaal gedownload kan worden. Dit kon maximaal 20GB in totaal zijn, maar in iOS 18 wordt dit nu verhoogd naar 70GB aan opgeslagen appgegevens. Bij zowel tvOS 18 als iOS 18 is er geen limiet meer in de hoeveelheid data dat een app op ieder moment mag gebruiken.

#9 Wijzigingen voor EU in iPadOS 18

De DMA-wijzigingen in de EU gelden vanaf iPadOS 18 ook voor de iPad en in de tweede beta zijn deze te testen. Het gaat dan onder andere om alternatieve appstores en andere browserengines. Vanaf dit najaar zijn deze wijzigingen, die in maart al voor de iPhone beschikbaar kwamen, ook voor de iPad te gebruiken.

#10 Wijzigingen in CarPlay

In CarPlay vinden we een aantal wijzigingen in de tweede beta. Zo is de thuisknop linksonder opnieuw ontworpen (naar een smaller raster van icoontjes of een groter vierkantje voor het CarPlay Dashboard) en is de functie voor Geluidsherkenning nu beschikbaar via de instellingen voor Toegankelijkheid. Met Geluidsherkenning kun je een melding krijgen als er een sirene of claxon herkend wordt.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.