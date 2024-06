‘Apple in gesprek met Meta over samenwerking AI-functies’

De relatie tussen Apple en Meta is de afgelopen jaren verslechterd, vooral omdat beide bedrijven er een heel verschillende visie op nahouden als het om privacy gaat. Ook over het App Store-beleid heeft Facebook CEO Mark Zuckerberg zich meermaals kritisch uitgelaten. Toch zou de AI-race er wel eens voor kunnen zorgen dat beide bedrijven nauwer gaan samenwerken. De Wall Street Journal meldt dat Apple en Meta in gesprek zijn over het gebruik van Meta’s AI-modellen in Apple Intelligence. Deze samenwerking zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van OpenAI’s ChatGPT. Apple betaalt daarbij niets voor de samenwerking, maar OpenAI kan wel betaalde extra functies voor iOS, iPadOS en macOS aanbieden. Apple Intelligence-functies worden in beginsel lokaal uitgevoerd, aangestuurd door eigen AI-modellen. Maar voor complexere verzoeken is het mogelijk dat servergebaseerde AI-modellen van een externe partij worden ingeschakeld.

Zo kun je in iOS 18 bijvoorbeeld vragen naar een 5-gangenmenu en krijgt dan een reeks suggesties voorgeschoteld die je zou kunnen maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ChatGPT, terwijl het antwoord in de Siri-weergave te zien is. ChatGPT stuurt ook de nieuwe Writing Tools aan, waarmee je een tekst kunt laten herschrijven. Voorwaarde is wel dat ChatGPT geen gebruikersgegevens verzamelt en alle informatie verwijdert nadat het verzoek is verwerkt.

Apple heeft al aangegeven dat ze meerdere partners hierbij wil betrekken. Er zouden gesprekken zijn gevoerd voor gebruik van onder andere Google Gemini, Perplexity en Anthropic. Aan dit lijstje kunnen we blijkbaar ook Meta toevoegen. Welke voorwaarden hiervoor gelden zal nog moeten blijken.

Meta gaat AI-modellen trainen met gebruikersdata – dit kun je eraan doen

Meta was de afgelopen dagen volop in het nieuws, omdat ze deze week beginnen met het trainen van de AI-modellen op basis van gebruikersdata. Deze update in het beveiligingsbeleid gaat op 26 juni in. Als je berichten plaatst op Facebook, Instagram, Threads of WhatsApp kan Meta je gegevens gebruiken voor het trainen van generatieve AI-modellen. Meta gebruikt bij het sturen van directe berichten al een nieuwe AI-assistent in Facebook, WhatsApp en Instagram, om je aanbevelingen te geven voor restaurants, cursussen of het genereren van afbeeldingen. Tot nu toe zijn deze AI-modellen getraind met data van internet en uit gelicenseerde bronnen. Vanaf 26 juni zullen ook gebruikersgegevens uit berichten en interacties met de AI-chatbot worden gebruikt. Ook als je niet op deze platforms actief bent kan Meta de gegevens verzamelen uit berichten en foto’s waarin jij bent getagd.

Als Apple een samenwerking met Meta sluit, zou dit betekenen dat er indirect wordt geprofiteerd van deze ongevraagd verzamelde gegevens.

In de EU zit je voorlopig nog even goed: Meta heeft na bemoeienis van de Ierse en Britse autoriteiten beloofd dat er voorlopig geen AI-gegevens worden verzameld in de EU. Het bedrijf deed dit onder protest en klaagde dat dit een stap terug betekent voor Europese innovatie en AI-ontwikkeling, waardoor we in Europa baanbrekende nieuwe functies mislopen.

Aangezien Amerikaanse gebruikers geen overkoepelende privacywet hebben zoals de GDPR, kunnen zij alleen een formulier invullen met het verzoek om gegevens niet te gebruiken. Ook als EU-burger kun je een dergelijk formulier invullen, voor het geval het trainen van AI-modellen op een later moment toch van start gaat. Bij Bits of Freedom kun je lezen wat dit inhoudt en hoe je bezwaar kunt maken.

Overigens is Apple van plan om de Apple Intelligence-functies nog niet in de EU uit te brengen vanwege zorgen over de regelgeving. Dit zou te maken hebben met privacy, terwijl Apple tegelijk beweert dat er allerlei maatregelen zijn genomen om je privacy optimaal te beschermen bij gebruik van Apple Intelligence.

