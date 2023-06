AirPlay in hotels is een van de nieuwe functies in tvOS 17 en fabrikant LG Electronics wil meteen van de partij zijn. In een persbericht hebben ze aangekondigd dat ze het als eerste gaan aanbieden.

LG gaat AirPlay op hotelkamers mogelijk maken

In een hotelkamer is het vaak lastig om verbinding te maken met de televisie, zodat je je eigen content er naartoe kunt streamen. Met de komst van tvOS 17 moet dat eenvoudiger worden, dankzij een uitbreiding van AirPlay, speciaal bedoeld voor hotelkamers. LG Electronics heeft in een persbericht nu aangekondigd, dat ze later dit jaar de LG Pro:Centric Smart Hotel TV’s op de markt gaan brengen waar AirPlay al in is ingebouwd. Het gaat hier om speciale tv’s, die gemaakt worden voor de hotelindustie.



Michael Kosla, vice president hospitality van LG Business Solutions, doet alsof het een uitvinding van LG zelf is. LG zou echter wel nauw met Apple hebben samengewerkt om AirPlay toegankelijker te maken op je hotelkamer-tv.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van in-room entertainment in de reis- en hospitalitybranche en onderstreept hoe goed we luisteren naar de behoeften van consumenten die steeds meer vragen om eenvoudige toegang tot hun persoonlijke media-opties op het grootste scherm, waar ze ook zijn”, aldus Kosla. “Hotels die deze functie aanbieden, hebben direct een streepje voor op reizigers die Apple-apparaten gebruiken, waardoor de gasttevredenheid toeneemt en ze zich onderscheiden van de lokale concurrentie.”

Het zal alleen een hele klus zijn om als Apple-gebruiker hotels te vinden die al de nieuwe schermen hebben hangen. Net als bij GymKit kan er wel een paar jaar overheen gaan voordat apparatuur wordt vervangen. De hotelketen IHG (o.a. Holiday Inn) heeft aangegeven dat ze als een van de eersten hiermee bezig zijn. De keten heeft meer dan 6.000 hotels en resorts wereldwijd, maar die zullen ongetwijfeld niet allemaal meteen worden voorzien van nieuwe tv’s.

AirPlay in hotelkamers werkt als volgt: met de iPhone scan je een QR-code op het scherm, waarna je toegang krijgt tot AirPlay. Vervolgens kun je alles wat je normaal ook via AirPlay kunt streamen bekijken op het tv-scherm. Het werkt ook met de iPad en Mac. Dit zorgt ervoor dat alleen een persoon die daadwerkelijk in de kamer zelf aanwezig is, content kan afspelen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de buurman zijn vakantievideo’s per ongeluk naar jouw beeldbuis streamt. Extra apparatuur is niet nodig.

LG zegt dat AirPlay op hotelkamer-tv’s zal werken op de nieuwe modellen die dit jaar worden uitgebracht en ook op modellen van vorig jaar. LG was ook een van de eerste partners die HomeKit-televisies met AirPlay 2 op de markt bracht. Vrijwel alle recente modellen ondersteunen het. Je hoeft dus niet meer je eigen Apple TV mee te nemen in de vakantiekoffer (voorzover je dat al deed).