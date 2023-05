Een van de ergernissen in hotels is dat je je video's niet naar de tv in je hotelkamer kunt streamen. En een eigen Apple TV meenemen is ook niet altijd een optie. Apple wil daar iets aan doen door samen te werken met hotels voor een AirPlay-functie. Ook zou het always on-scherm van de iPhone een smart display kunnen worden.

AirPlay in hotels

Bloomberg heeft in aanloop naar WWDC 2023 nog wat last-minute geruchten over iOS 17 bijeen gesprokkeld. Zo zou er worden gewerkt aan updates voor SharePlay en AirPlay, vooral bedoeld om de streamingfuncties op meer plekken toegankelijk te maken. Volgens Bloomberg zal iOS 17 een verbeterde versie van AirPlay bevatten. Apple zou in gesprek zijn geweest met hotels en andere locaties waar tv’s en speakers beschikbaar zijn. Het doel is om het gemakkelijker te maken om video’s en audio te streamen naar devices die niet van jou zijn.



Sommige hotels bieden al casting-functies van Google aan en nog geen makkelijke toegang tot AirPlay. Apple heeft AirPlay de afgelopen jaren uitgebreid naar steeds meer apparaten zoals smart tv’s van Samsung en LG en streaming-apparaten van bijvoorbeeld Roku. Samsung heeft zelfs al een complete lijn televisies, speciaal voor hotelkamers zoals hieronder te zien is.

Ook SharePlay zou volgens Bloomberg een update krijgen in iOS 17. Hiermee kun je tv-series en films kijken met andere mensen, samen muziek luisteren en gamen. In 2021 kondigde Apple de functie voor het eerst aan als onderdeel van iOS 15 en het kwam daarna met enige vertraging beschikbaar. Vorig jaar leek Apple de functie alweer te zijn vergeten, maar dat is niet het geval: met nieuwe functies kan Apple ervoor zorgen dat mensen SharePlay weer gaan herontdekken.

iPhone als smart display

Bloomberg schrijft verder dat Apple het always on-scherm van de iPhone meer functies wilt geven, zodat het een smart display wordt. De Pro-modellen krijgen een nieuwe display-modus als je het toestel in landschapsmodus houdt. Nu krijg je nog een gedimde versie van je wallpaper met wat summiere informatie te zien: een klok met maximaal vijf widgets, alleen in portretmodus. De nieuwe weergave verschijnt als je iPhone vergrendeld is en op z’n kant staat, zodat het lijkt op de smart displays van Google en Amazon. Zo kun je nuttig gebruik maken van je iPhone als deze op een dock staat.

Mark Gurman zegt dat de nieuwe display-weergave dingen toont zoals agenda-afspraken, het weerbericht en notificaties. Ook is er een donkere achtergrond en heldere tekst voor betere afleesbaarheid. Het ziet er anders uit dan het huidige always on-scherm dat je bij iOS 16 te zien krijgt. Verder zou iOS 17 beter gebruik maken van de beschikbare schermruimte om widgets te tonen. Om hiervan gebruik te maken zul je waarschijnlijk wel een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max moeten aanschaffen. De normale iPhone 15-modellen krijgen wel iets nieuws erbij, namelijk een Dynamic Island.

Eerder werd al gesproken over grote veranderingen in de Wallet-app op de iPhone en ook de locatiediensten zullen onder handen worden genomen. Daarnaast komt er een dagboekenapp in iOS 17 waarmee je je stemming kunt bijhouden. Gurman herhaalt dit nu opnieuw en voegt eraan toe dat er een nieuwe horizontale interface voor de iPad komt.

Apple gaat iOS 17 en iPadOS 17 op maandag 5 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd aankondigen, dus dan weten we of deze voorspellingen kloppen.