Wachtwoordbeheerders zijn een veilige manier om inloggegevens als gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan. Maar dankzij passkeys is het niet meer nodig om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je gebruikt dan gewoon je vingerafdruk of gezichtsherkenning om de toegangssleutel in te voeren. Deze passkeys voor je online accounts kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in iCloud-sleutelhanger, maar ook andere wachtwoordapps krijgen zo langzamerhand ondersteuning voor passkeys. Na de aankondiging van 1Password en ondersteuning voor passkeys, is het nu de beurt aan Bitwarden.



Bitwarden met passkeys

In een blogpost leggen de makers uit wat de ondersteuning van passkeys voor Bitwarden-gebruikers betekent. Allereerst kun je Bitwarden gebruiken om de passkeys op te slaan van online accounts die deze inlogmethode ondersteunen. Op dit moment zijn dat er nog niet zo heel veel, maar naar verwachting zal dat de komende tijd alleen maar meer worden. Eenmaal een passkey opgeslagen in Bitwarden, zorgt de app ervoor dat deze automatisch herkend wordt als je ergens wil inloggen. Er hoeft dan dus geen gebruikersnaam of wachtwoord meer automatisch te worden ingevuld.

Het tweede voordeel is dat Bitwarden zelf ook met een passkey beveiligd kan worden. Hierdoor heb je dus geen hoofdwachtwoord meer nodig, maar gebruik je de passkey en bijbehorende biometrische verificatie (gezichtsherkenning, vingerafdruk) om de app te ontgrendelen. Je krijgt daarmee toegang tot alle inloggegevens die je in Bitwarden opgeslagen hebt, zoals de wachtwoorden van al je online diensten. Je kunt altijd alsnog gebruikmaken van je hoofdwachtwoord en tweestapsverificatie, zelfs als je passkeys voor Bitwarden ingesteld hebt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de ondersteuning voor passkeys bij Bitwarden precies vrijgegeven wordt. De makers zeggen in ieder geval dat het ergens vanaf de zomer mogelijk is. Zodra de functie beschikbaar komt, lees je dat hier.