Volgens de Wall Street Journal werkt Apple aan een dagboeken-app, waarmee je je dagelijkse beslommeringen kunt vastleggen. Het lijkt op Day One en is vooral gericht op je mentale gezondheid.

Elke dag schrijven in je Apple-dagboek

Dagelijks je gedachten en zorgen opschrijven blijkt bij diverse mensen goed te helpen om mentaal gezond te blijven. Apple zou iets op dit gebied willen doen, door een dagboek-app met codenaam ‘Jurassic’ uit te brengen. Dit werd ontdekt door de Wall Street Journal (paywall). De krant kreeg documenten in handen waarin de software wordt beschreven.



De app analyseert je dagelijkse gedrag om te bepalen wat een doorsnee dag is. Zo weet de app hoeveel tijd je gewoonlijk thuis doorbrengt en hoeveel tijd buiten de deur, zodat meteen duidelijk is of er sprake is van een typische dag. De app geeft suggesties voor onderwerpen waar je over kan schrijven, bijvoorbeeld over een sportactiviteit. Deze blijven vier weken lang op het toestel aanwezig, waarna ze verdwijnen. Met de functie ‘All Day People Discovery’ kan de app achterhalen of je vaak fysiek in de buurt van andere mensen bent, of de dag vooral in je eentje doorbrengt.



De concurrentie gaat het moeilijk krijgen als Apple een dagboeken-app gaat maken. Dit is Diarly, een van de third party-app die je kunt gebruiken voor het noteren van je belevenissen.

Apple’s software zou in staat zijn om veel meer data te verzamelen dan een doorsnee dagboeken-app. Het heeft ook toegang tot je tekstberichten en telefoongesprekken. De analyse van al die data vindt op het toestel zelf plaats. De kans is groot dat Apple deze app tijdens WWDC 2023 zal aankondigen als een van de vernieuwingen in iOS 17. WSJ weet niet of Apple geld wil vragen voor de app. Zelf wilde Apple niet reageren op de geruchten.

Wil je niet hierop wachten, dan is Day One onze aanbeveling voor een goede dagboeken-app. Maar er zijn meer! En je kunt natuurlijk ook gewoon Apple’s eigen Notities-app gebruiken, die geschikt is voor tekst, tekeningen en foto’s.