Sinds iOS 17 heeft Apple de functie AirPlay in hotelkamers. Door een QR-code op het scherm te scannen, kun je rechtstreeks met je iPhone of iPad verbinding maken met de tv in je hotelkamer en zo muziek en video streamen naar de televisie. Maar de ondersteuning van deze functie werd maar langzaam uitgerold, met afgelopen april nog de eerste hotels van hotelketen IHG in Noord-Amerika. Eerder liet LG al weten dat ze AirPlay in hotelkamers gaan aanbieden en nu sluit Samsung zich daarbij aan.

Samsung biedt AirPlay op hotel-tv’s

In het persbericht zegt Samsung dat de eerste hotel-tv met ingebouwde AirPlay-functie de HBU8000 is, maar vult daarbij aan dat stapsgewijs andere bestaande modellen de functionaliteit krijgen. Het is niet duidelijk welke hotels precies mee doen, maar aangezien veel hotels wereldwijd televisies van Samsung gebruiken, wordt de kans steeds groter dat je binnenkort AirPlay in je hotelkamer kunt gebruiken. Gekoppelde apparaten worden automatisch verwijderd na het uitchecken, waardoor er ook geen persoonlijke gegevens achter blijven.

De nieuwste modellen van Samsung’s hotel-tv’s zijn uitgerust met de LYNK Cloud en SmartThings Pro-systemen, voor betere verbinding en ook makkelijkere beheer. Tv-fabrikanten maken vaak aparte modellen voor hotels, waarbij de tv’s eenvoudiger te beheren en in te richten zijn. Samsung heeft voor gewone consumenten al heel veel AirPlay tv’s, maar voor hotel-tv’s was dit dus nog niet beschikbaar.

Benieuwd hoe je verbinding maakt met een hotel-tv met AirPlay? In onze tip over AirPlay in hotelkamers lees je stap voor stap hoe het werkt.