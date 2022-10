Apple Music is vanaf nu beschikbaar op de Xbox One en Xbox Series X en Series S. Eerder kwam Apple Music al beschikbaar op de PlayStation 5.

Er zijn al talloze manieren waarop je naar Apple Music kan luisteren. Op Apple’s eigen apparaten zoals de iPhone, Apple Watch en Mac, maar ook in CarPlay, op smart-tv’s en speakers en sinds oktober vorig jaar ook op spelcomputers. De primeur was voor de PlayStation 5, maar nu is er voor de Xbox-spelcomputers van Microsoft ook een Apple Music-app beschikbaar.



Apple Music op Xbox

De Xbox-versie van Apple Music lijkt, net als de Apple Music-apps op smart-tv’s, erg op de Apple TV-versie. Je kunt bladeren door het Luister nu- en Ontdekken-tabblad, maar ook je eigen bibliotheek raadplegen. Na het downloaden log je in met je Apple ID, waarna je complete muziekbibliotheek beschikbaar is. Dit werkt alleen als je abonnee bent van Apple Music. Functies als meescrollende songteksten zijn ook beschikbaar.

Net als op de PlayStation 5 kun je Apple Music op Xbox ook gebruiken terwijl je aan het gamen bent. Je kunt dus je favoriete muziek afspelen op de Xbox zelf tijdens je favoriete game. Je kunt ook afspeellijsten maken en speciaal voor gaming gemaakte afspeellijsten beluisteren. De Apple Music-app op Xbox kan gebruikt worden op de Xbox One en Xbox Series X|S.

Je vindt de Apple Music-app in de Microsoft Store op de Xbox zelf. De app is gratis te downloaden, maar om hem te gebruiken moet je dus wel abonnee zijn. Heb je je nog niet eerder geabonneerd op Apple Music, dan kun je je abonneren met één maand gratis via de Xbox-versie van Apple Music.