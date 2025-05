Sinds iOS 14 kunnen apps op de iPhone en iPad niet meer zomaar het klembord uitlezen. Apple heeft het automatisch uitlezen van het klembord uit privacyoverwegingen beperkt, waardoor apps eerst om toestemming moeten vragen voordat er iets geplakt mag worden uit het klembord. Op de Mac is dat echter nog niet het geval, maar dat gaat veranderen vanaf macOS 16 zo heeft het bedrijf alvast laten weten. Dit verandert er bij het klembord van je Mac.

Apple past klembord op de Mac aan met macOS 16

Apps op de Mac kunnen automatisch het klembord aflezen en zo tekst meteen plakken, zonder dat je dat als gebruiker handmatig hoeft te doen. Bijvoorbeeld als je een track & trace-code in je klembord hebt, die je wil toevoegen aan je app om pakketjes te volgen. De app herkent de code en plakt deze automatisch in de app. Dat scheelt weer een extra handeling, maar Apple wil daar nu toch iets tegen gaan doen.

In de code van een toekomstige macOS-update (vermoedelijk macOS 16) wordt een systeem toegevoegd waardoor apps wel kunnen zien wat voor soort data er in het klembord staat, zonder de daadwerkelijke inhoud te kunnen lezen. Vervolgens krijg je als gebruiker een melding dat de app het klembord wil uitlezen en kun je toestemming geven om te plakken.

Dit is vooral om te voorkomen dat apps stiekem, zonder jouw medeweten, je klembord uitlezen en bijvoorbeeld wachtwoorden kunnen achterhalen. De melding krijg je dan ook alleen als het uitlezen van het klembord automatisch gebeurt. Plak je zelf iets in een app (bijvoorbeeld via Command + V of met de rechtermuisknop), dan werkt dat gewoon nog net zoals altijd.

In de instellingen van de toekomstige macOS-versie kun je ook aangeven of een app altijd je klembord automatisch mag uitlezen, je eerst een waarschuwing wil of dat je dit altijd geblokkeerd wil hebben. Dit geeft je zelf meer controle over je klembord.

