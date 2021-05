De eerste iMac M1-exemplaren zijn aangekomen bij gebruikers en iFixit is meteen aan de slag gegaan met een teardown, waaruit blijkt dat het vooral een scherm is en dat de computer nog maar heel weinig ruimte in beslag neemt.

iMac M1 teardown

iFixit heeft een middenklasser aangeschaft: de paarse iMac M1 met 8-core CPU, 8-core GPU en 8 GB RAM. De onderdelen daarvan kunnen iets afwijken van het instapmodel met 7-core GPU omdat het koelsysteem iets anders is. Het instapmodel heeft een ventilator en een heat sink, terwijl de duurdere modellen twee fans hebben en een heat pipe met nog eens twee heat sinks. Dat zal voor sommige mensen reden zijn om toch iets meer geld uit te geven voor de upgrade. De teardown is nog niet helemaal klaar, dus het loont de moeite om later nog eens te kijken op de site van iFixit.



De iMac is volgens iFixit afgedicht met ‘klassieke iMac-lijm’. Dit is niet zo kleverig en is niet zo moeilijk om mee te werken als de lijm die Apple bijvoorbeeld gebruikt voor de iPad . De voorkant van de Mac bestaat uit een enkel stuk glas, dus je kunt niet de kin eraf halen om toegang te krijgen tot de componenten. In die kin zitten overigens wel alle onderdelen, zoals het moederbord en de ventilatoren, met een koperen heat pipe en twee korte heat sinks.



Dit is eigenlijk de hele computer.

Op het moederbord trof iFixit onder andere geheugen van SK Hynix, NAND-flashgeheugen van Kioxia en de M1-processor aan. Ook de modules voor Bluetooth en WiFi, energiebeheer en dergelijke zijn er te vinden. Er is ook een mysterieuze knop met drie ledlampjes eronder, waarvan de functie nog niet is onthuld. Later komen er ook nog meer details over de speakers en de Touch ID-sensor in het toetsenbord. De reparatiescore volgt ook later nog. Omdat er een M1-chip in zit, zijn componenten zoals CPU, GPU, RAM en interne opslag vastgesoldeerd aan het moederbord. We verwachten dan ook geen hoge score. Zelf repareren zal vrijwel onmogelijk zijn.

Een röntgenfoto van de iMac toont nog wat interessante details, zonder dat je de computerkast hoeft te openen. Er zitten twee grote metalen platen in, waarvan iFixit nog niet helemaal zeker is waar ze voor dienen. Mogelijk gaat het om het beter verspreiden van de hitte.

De opening voor de RF-antennesignalen is ook gewijzigd. In vorige iMac-generaties gebruikte Apple het logo aan de achterkant als antennevenster voor draadloze functies, zoals Bluetooth en WiFi. Maar deze keer niet. De signalen gaan nog wel via het logo, maar er zit nu een rechthoekige metalen plaat achter, die niet de vorm heeft van een Apple-logo. Er zitten ook twee onbekende cirkels in het midden van de computer, mogelijk knoopcelbatterijen.

Mocht je ook de iMac M1 open willen maken, dan is het goed om te weten dat het scherm zit vastgeplakt aan de computerbehuizing. Je hebt een speciaal tool nodig om het uit elkaar te halen. Daarna kun je je vergapen aan alles wat er te zien is.

Nieuwe iMac nu verkrijgbaar, maar met lange levertijd

De iMac M1 is inmiddels in de winkels te bewonderen en ook aan te schaffen. Afhalen in de Apple Store is niet mogelijk, maar je kunt wel laten bezorgen. Het instapmodel wordt vanaf 16 juni geleverd en voor de duurdere modellen moet je tot eind juni wachten. Wellicht ben je beter af bij een andere winkel.

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

Check de prijzen bij:

Dit zijn de prijzen van de 24-inch iMac 2021 bij andere winkels (naarmate meer winkels met de verkoop starten zullen er ook meer prijzen zichtbaar zijn):