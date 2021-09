Een volledige teardown is het nog niet, maar we kunnen al wel een eerste blik werpen op de componenten van de iPhone 13. Zo zien we onder andere de grotere batterij.

iPhone 13 teardown

We wachten nog op de uitgebreide teardown van iFixit, maar wie niet kan wachten kan nu alvast het vernieuwde TrueDepth-systeem en de kleinere Taptic Engine bewonderen. Deze foto’s geven voor het eerst een blik binnenin de iPhone 13. Vrijdag komen de eerste toestellen aan bij mensen die er eentje gereserveerd hebben, maar er zijn al een paar mensen die er eentje in handen hebben gekregen. Zoals geruchtenlekker Sonny Dickson, die via zijn bronnen foto’s heeft van de componenten van de iPhone 13. De Taptic Engine is dit jaar kleiner geworden, waarschijnlijk om extra ruimte te maken voor de batterij. De gebruiksduur van alle vier modellen is dan ook flink verbeterd.



Op de foto’s is ook de grotere batterij te zien. In de standaard iPhone 13 is de batterij 15% groter, waardoor deze in capaciteit van 10,78 Wattuur naar 12,41 Wattuur gaat. Dat het toestel langer meegaat is ook te danken aan het feit dat de A15 Bionic-chip zuiniger is.

De notch is 20% kleiner geworden en de foto’s laten zien dat Apple de frontcamera nu naar links heeft verplaatst, terwijl de infraroodcamera en de dot projector nu rechts zitten. Verder is de microfoon verder omhoog verplaatst, waardoor de notch kleiner kon worden.