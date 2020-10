Google Maps krijgt ‘Live View’ in Europese steden

Google heeft aangekondigd dat er een 'Live View' wordt toegevoegd in enkele grote steden, ook in Europa. Daarmee kun je met Augmented Reality rondkijken naar bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Pantheon in Rome.

Google Maps krijgt Live View

De functie wordt nog uitgerold, dus het is mogelijk dat het nog niet op jouw iPhone te zien is. Live View maakt gebruik van de camera en GPS in de iPhone om je realistische instructies te geven tijdens het navigeren. Je ziet dan in augmented reality waar je naartoe moet lopen. Deze week komen er nog meer mogelijkheden bij. De pijlen en afstandsmarkeringen wijzen je de weg naar je bestemming. Zo krijg je een beter beeld hoe ver het nog is en waar je moet afslaan. Je kunt je ook beter oriënteren in je omgeving. Google gaat nu ook bezienswaardigheden en andere kenmerkende gebouwen toevoegen aan de AR-modus.



Je ziet dan bekende gebouwen om jezelf de oriënteren en je omgeving beter te leren kennen. Live View geeft aan hoe ver bepaalde gebouwen zijn en in welke richting je moet lopen. Het gaat bijvoorbeeld om het Empire State Building in New York en herkenbare plekken zoals parken en toeristische attracties.

Ze komen beschikbaar in meer dan 20 steden:

Amsterdam

Bangkok

Barcelona

Berlijn

Boedapest

Dubai

Florence

Istanbul

Kuala Lumpur

Kyoto

Londen

Los Angeles

Madrid

Milaan

Munchen

New York

Osaka

Parijs

Praag

Rome

San Francisco

Sydney

Tokio

Wenen

Voorheen kon je Live View niet gebruiken als je een combinatie van vervoermiddelen had gekozen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen en OV. Nu kun je het ook bekijken op het OV-tabblad, zodat je bijvoorbeeld vanuit de bus meteen kunt zien hoe je bij een bezienswaardigheid komt. Als je route een stuk bevat waar je moet lopen, dan kun je de Live View gebruiken.

Ook zegt Google dat er binnenkort een uitbreiding komt om je locatie te delen. Je kunt dan in Live View-weergave naar een vriend toelopen. Daarbij krijg je ook pijlen en richtingen te zien. Er zijn nog meer verbeteringen op komst. Zo wordt er beter rekening gehouden met hoogteverschillen. Als je bestemming op een hogergelegen bergplateau ligt, lijkt het misschien alsof de afstand maar 450 meter is, maar om er te komen moet je twee kilometer lopen. Je krijgt vanaf nu een realistischer beeld hoe ver je bestemming werkelijk is.

