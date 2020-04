Apple heeft weer een nieuwe beta uitgebracht. De iOS 13.5 beta wordt nu getest en bevat de coronatracking-oplossing van Apple en Google. In dit artikel praten we je bij over de iOS 13.5 beta's.

De ontwikkeling van iOS en iPadOS staat nooit stil, zo bewijst Apple telkens met de beta’s. Apple werkt nu aan de beta van iOS 13.5, die later dit voorjaar uitgebracht wordt. Apple gaat in deze versie weer enkele verbeteringen doorvoeren en welke dat zijn lees je in dit overzicht van de iOS 13.5 beta. Opvallend is dat Apple spreekt van beta 3 en het lijkt erop dat daarmee de nog lopende bètatest van iOS 13.4.5 wordt voortgezet onder een nieuwe nummering. Daarvan verschenen namelijk al twee beta’s. Apple heeft iOS 13.4.2 t/m iOS 13.4.4 overgeslagen, maar die versienummers zouden tussendoor nog gebruikt kunnen worden voor spoed-updates.



Meest recente iOS 13.5 Beta

iOS 13.5 Publieke beta 2 + ontwikkelaarsbeta 3

29 april 2020 – Apple heeft de eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 13.5 en de eerste publieke beta van iOS 13.5 uitgebracht, maar de nummering die Apple hanteert is iets anders.

Apple noemt het de derde ontwikkelaarsbeta en de tweede publieke beta. Daarmee wordt door

Deze beta is pas net verschenen, maar we weten in ieder geval dat de COVID-19 tracking erin zit. Hierdoor kunnen ontwikkelaars met de coronatracking van Apple en Google aan de slag. Ook is er een eerste beta van Xcode 11.5, die een bijgewerkte versie van de iOS SDK bevat. Hiermee is het mogelijk om toepassingen te ontwikkelen voor de coronavirus API van Apple en Google.

De instelling voor de COVID-19 tracking vind je bij Instellingen > Privacy > Gezondheid > COVID-19 Exposure Notifications.

Ook nieuw in iOS 13.5 beta: de mogelijkheid om sneller Face ID over te slaan als je een mondkapje draagt. Je kunt van de pincode invoeren zonder eerst een paar keer een gezichtsscan uit te voeren, waarvan je bij voorbaat al weet dat het niet lukt.

Heb je nog meer nieuws ontdekt, laat het dan weten in de reacties. We werken dit artikel bij met alle nieuwe ontdekkingen.

Meest recente iPadOS 13.5 Beta

iPadOS 13.5 Beta 1

29 april 2020 – Tegelijkertijd is nu ook de eerste beta van iPadOS 13.5 beschikbaar. Daar zit geen coronatracking van Apple en Google ingebouwd, maar wat er wel in zit weten we nog niet. Mochten er iPad-specifieke ontdekkingen gedaan worden, dan lees je dat ook in dit artikel.

iOS 13.5 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De iOS 13.5 beta download is beschikbaar voor de iPhone (vanaf iPhone 6s en iPhone SE). Voor de iPads is er speciale software verschenen, namelijk iPadOS 13. Publieke testers kunnen meedoen door zich aan te melden voor de publieke beta van iOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Over iOS 13.5 en iPadOS 13.5

iOS 13.5 is de vijfde grote release van iOS 13. Deze versie is nodig om binnenkort apps van overheidsinstanties te gebruiken waarmee je contact met coronapatiënten kan tracken. Deze COVID-19 tracking is gemaakt door Apple en Google. Of er nog meer vernieuwingen in zitten, weten we nog niet. iOS 13.5 en iPadOS 13.5 zijn mogelijk de laatste grotere updates voordat Apple in juni iOS 14 en iPadOS 14 aankondigt.

Tijdlijn iOS 13.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 13.5 beta’s.

iOS 13.5 Beta 3: 29 april (verschenen)

iOS 13.5 Final: mei 2020 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 13.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 13.5 beta’s.

iPadOS 13.5 Beta 3: 29 april (verschenen)

iPadOS 13.5 Final: mei 2020 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 13 beta’s lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook iOS 13 beta problemen: dit kun je eraan doen Is je batterij door de iOS 13 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iPadOS 13, of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS 13 beta problemen er zijn en hoe je hiermee omgaat.