In FaceTime-groepen kun je een gesprek voeren met in totaal 32 mensen. FaceTime zorgt ervoor dat degene die spreekt automatisch groter in beeld verschijnt. Hierdoor is duidelijk wie er aan het woord is. Met ingang van iOS 13.5 kun je dit uitschakelen als je dit vervelend vindt en in deze tip lees je hoe je het automatisch inzoomen in FaceTime uitschakelt.



In veel gevallen is het automatisch inzoomen in FaceTime een handige functie. Je kan je dan volledig focussen op degene die aan het woord is, waardoor andere deelnemers die aan het luisteren zijn minder afleidend zijn. Maar als je in een grote groep zit waarbij meerdere mensen met elkaar aan het praten zijn, kan deze functie juist storend zijn. In iOS 13.5 voegt Apple een schakelaar toe waarmee je dit uit kan zetten.

Je zet het automatisch inzoomen in FaceTime als volgt uit:

Ga naar Instellingen > FaceTime Ga naar het kopje Automatic Prominence. Zet de schakelaar bij Speaking uit.

Alle deelnemers worden tijdens een FaceTime-groepsgesprek even groot afgebeeld, zelfs degene die aan het praten is. Wil je toch iemand groter in beeld hebben, dan kan dat alsnog door twee keer op diegene te tikken.

De functie is nu nog alleen beschikbaar in de beta van iOS 13.5, maar is binnenkort voor iedereen beschikbaar. De iOS 13.5 beta is er voor zowel ontwikkelaars als publieke testers.