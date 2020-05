Voor de iPad is nu iPadOS 13.5 beschikbaar. De update brengt verbeteringen voor FaceTime en dan met name bij het bellen met grote groepen.

Het leek er lange tijd op iPadOS 13.4.5 de eerstvolgende update zou worden, maar vanwege de nieuwe mogelijkheden heeft Apple deze halverwege de testperiode omgezet naar iPadOS 13.5. En daar is een reden voor: er zitten niet alleen bugfixes in, maar ook wat verbeteringen en nieuwe functies. We nemen met je door wat er in iPadOS 13.5 met buildnummer 17F75 te vinden is!



iPadOS 13.5 beschikbaar

Als je op de iPad veel groepsgesprekken in FaceTime voert, heb je misschien wel gemerkt dat het bij grote groepen onoverzichtelijk wordt. FaceTime zoomt automatisch in en uit op degene die praten en stil zijn, maar vanaf nu kun je dit zelf uitschakelen. Je vindt deze instelling via Instellingen > FaceTime > Aan het woord. Zet hier de schakelaar uit en je voorkomt dat de tegels automatisch van groot naar klein gaan.

We verwachten dat Apple ook enkele belangrijke beveiligingsproblemen doorgevoerd heeft. Zo zat er een beveiligingslek in de Mail-app die in deze versie nu verholpen is. Zodra de exacte releasenotes bekend zijn, werken we dit artikel bij.

iPadOS 13.5 downloaden

Om iPadOS 13.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPad met een kabel aan aan je Mac en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Voor Windows open je iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iPadOS 13.5, dan moet je mogelijk eerst het betaprofiel verwijderen voordat je kan updaten. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Profiel. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.