Apple bracht vandaag niet alleen iOS 13.5 uit, maar er is ook een nieuwe versie van iOS 12 verschenen. Het gaat om iOS 12.4.7 met buildnummer 16G192 en dat is niet zomaar een update. Er zit namelijk een nieuwe functie in, namelijk de coronatracking van Apple en Google. De functie werkt alleen als je dit zelf inschakelt en een geschikte app geïnstalleerd hebt.



iOS 12.4.7 beschikbaar

De coronatracking van Apple en Google maakt gebruik van Bluetooth om je te waarschuwen als een met corona besmet persoon onlangs bij jou in de buurt geweest is. De iPhone slaat, in combinatie met de vereiste app, anonieme Bluetooth ID’s op. Als iemand aangeeft besmet te zijn met het coronavirus, dan krijgen gebruikers die onlangs in de buurt geweest zijn hiervan een melding. Om dit te laten werken is ondersteuning voor deze tool van Apple en Google vereist, vandaar dat hier nu een update voor uitgebracht is.

De update is beschikbaar voor iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone 5s. Voor iPads staat ook een update klaar, maar daar zit de coronatracking niet in verwerkt. De update voor de iPads is beschikbaar voor de iPad Air, iPad mini 2 en 3. Ook de zesde generatie iPod touch kan bijgewerkt worden.

iOS 12.4.7 downloaden

Om iOS 12.4.7 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes. Klik linksboven op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

