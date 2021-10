Dit is de Facebook/Meta smartwatch

Meta lijkt van plan een vormgeving te kiezen die erg op de Apple Watch lijkt, maar met iets grotere rondingen. Ook is gekozen voor een meer vierkante vorm, terwijl de Apple Watch langgerekt is. Wat verder opvalt is de camera aan de onderkant van het scherm. Aan de rechterkant zit een enkele fysieke knop. Volgens Bloomberg heeft het horloge verwisselbare bandjes, vergelijkbaar met Apple. Met de camera aan de voorkant kun je videobellen, terwijl er een tweede camera aan de achterkant aanwezig is waarmee je foto’s en video’s meteen op Facebook, Instagram en WhatsApp kunt plaatsen.



De behuizing zou zijn gemaakt van roestvrij staal en er zit een mobiele dataverbinding in, zodat je geen smartphone in de buurt nodig hebt. Gebruikers kunnen vanaf de smartwatch berichten naar Facebook Messenger en WhatsApp sturen. Met de ingebouwde sensoren, waaronder een hartslagmeter, kun je je gezondheid in de gaten houden.

Meta is de nieuwe naam van Facebook, zo werd donderdagavond onthuld tijdens het Facebook Connect-event. Het sociale netwerk houdt nog wel de naam Facebook, maar het moederbedrijf krijgt een nieuwe naam, die verwijst naar de ‘metaverse’, een toekomstig stelstel van onderling verbonden digitale werelden.

Het bedrijf verkoopt al de Oculus VR-brillen en de Facebook Portal videochat-apparaten. Begin september kwam daar een slimme bril van €299 bij, in samenwerking met Ray-Ban. Een smartwatch zou nieuw zijn voor Facebook/Meta. Mogelijk komt het horloge in het begin van 2022 op de markt, maar dat is nog onzeker. Meta zou gebruikers kunnen winnen door het horloge heel goedkoop aan te bieden, in ruil voor profieldata. Tegelijk heeft Apple al vele jaren voorsprong, waardoor niet veel mensen zomaar zullen overstappen. Maar voor nieuwkomers zou het een aantrekkelijke optie kunnen zijn, zeker voor mensen die vergroeid zijn met de sociale platformen van Meta.