De Digital Services Act (DSA), ofwel de ‘Verordening digitale diensten’ is nieuwe Europese wetgeving. Dit heeft invloed op de manier waarop internetbedrijven hun diensten aanbieden. Het doel van de verordening is onder meer om online misleiding aan te pakken. Ook moet dit het speelveld voor bedrijven gelijkmaken. Vanwege de wetgeving kondigt Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, aan dat Europese gebruikers ook zonder Meta’s algoritme de sociale platformen kunnen gebruiken.

Geen algoritme meer op Facebook en Instagram

Gebruikers van sociale media hebben het vaak over ‘het algoritme’. In het geval van Meta houdt dat in dat Facebook of Instagram berichten aan je toont die je waarschijnlijk interessant vindt. De suggestie wordt bedacht op basis van je digitale activiteit en je persoonlijke interesses. Je krijgt dan ook berichten te zien van mensen die je niet volgt, maar die wel lijken op accounts die jij volgt.

Niet iedereen is fan van zo’n algoritme. De een zegt dat het een inbreuk is op de privacy, terwijl een ander de suggesties simpelweg niet leuk vindt. Aan welke kant je ook staat: je hebt nu de keuze om wel of geen algoritme los te laten gaan op je tijdlijn en zoekfunctie van Facebook en Instagram. De wijziging geldt ook voor Reels en Stories.

Alleen in Europa

Het is duidelijk dat Meta niet blij is met het geven van deze keuze. In de blogpost laat de directeur bij Meta weten hoeveel ze geven om privacy, maar tegelijkertijd maakt het bedrijf deze nieuwe optie alleen beschikbaar in Europa. Over plannen voor andere landen of continenten is het stil.

Als je als Europese gebruiker het algoritme uitschakelt, kun je gewoon nog Instagram en Facebook gebruiken. Je zult echter geen persoonlijke aanbevelingen meer krijgen. Je tijdlijn zal op chronologische volgorde staan en je ziet alleen content van mensen die je volgt. Dat geldt ook voor de zoekresultaten: die worden dan puur gebaseerd op wat jij typt.

Hoe je je voorkeuren doorgeeft, is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk wordt de verandering geleidelijk doorgevoerd en komt het later vanzelf tevoorschijn in de instellingen van je account. In de tussentijd kun je in onze tip zien hoe je ervoor zorgt dat Instagram minder gegevens verzamelt.