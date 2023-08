Een van de succesfactoren van TikTok is het feit dat je eigenlijk niemand hoeft te volgen. Je krijgt vanzelf wel allerlei leuke filmpjes voorgeschoteld door het algoritme. Maar in Europa wordt dit algoritme optioneel.

Terwijl andere landen TikTok verbieden, is dat in Europa nog niet het geval. Maar er komt wel een verandering aan. Gebruikers in Europa kunnen het gepersonaliseerde algoritme bij For You en Live uitschakelen. Dit wordt gedaan om te voldoen aan de Digital Services Act (DSA) van de EU. Volgens TikTok krijg je bij uitschakelen populaire video’s te zien voor jouw locatie en wereldwijd, in plaats van content gebaseerd op je interesses. Er is dus nog steeds een algoritme actief, maar het is niet meer afgestemd op jouw kijkgedrag. De veranderingen hebben te maken met de DSA-regels, die voorschrijven dat zeer grote online platforms hun gebruikers de mogelijkheid geven om gepersonaliseerde inhoud te weigeren.



Meestal is dergelijke inhoud gebaseerd op een profiel dat van de gebruiker wordt opgebouwd. Video’s in de feeds ‘Following’ en ‘Friends’ zullen in chronologische volgorde worden getoond wanneer je het algoritme uitschakelt. Bij Europese gebruikers tussen 13 en 17 jaar zullen gepersonaliseerde advertenties standaard staan uitgeschakeld. Ze krijgen dus niets meer te zien op basis van hun online activiteiten en hoeven zich er niet handmatig voor uit te schakelen.

TikTok probeert de deadline van 28 augustus te halen om aan de vereiste verplichtingen te voldoen, maar het zou ook al eerder ingevoerd kunnen worden. In totaal zijn er 19 bedrijven die zich aan de DSA-regels moeten voldoen, waaronder Apple, YouTube, Instagram en X (Twitter). Bij andere grote platformen kunnen we soortgelijke veranderingen verwachten. Bij Apple zal het de minste impact hebben, aangezien het bedrijf veel minder op basis van profielen content voorschotelt.