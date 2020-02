Instagram Story apps

Er verschijnen regelmatig nieuwe apps om je Instagram Story nog mooier te maken. Ze helpen je om lekker creatief bezig te gaan met je verhalen. In dit overzicht hebben we een paar interessante Instagram Story-apps verzameld waarmee je aan de slag kunt gaan. Dit zijn onze favorieten!

Mojo, voor mooie animaties

Dit is de app die we voor het iCulture Instagram-account het meest gebruiken. Heb je animaties nodig, dan kan Mojo je in ieer geval helpen. De app bevat allerlei geanimeerde templates, die je naar wens kunt aanpassen. Je kunt kiezen uit tekst- en kleureffecten, verschillende titels en lettertypes en meer. Sommige templates zijn gratis, andere zijn betaald. Je kunt echter de meeste templates handmatig namaken met de effecten die in de app zitten, als je liever niet betaalt. Maak je veel gebruik van deze app, dan haal je de kosten van ongeveer een tientje per maand wel weer eruit. Je kunt ook aangepaste lettertypes toevoegen aan Mojo, zodat je kan zorgen dat het aansluit op jouw merk.

Unfold, voor minimalistische templates

Vind je de Mojo-app wat te druk, dan spreekt Unfold je misschien wat meer aan. Deze app heeft vooral rustige templates. Je kunt dit natuurlijk ook op de desktop doen met Adobe Photoshop, maar niet iedereen heeft toegang tot dergelijke software en met meer dan 150 templates heeft Unfold het belangrijkste werk voor jou al gedaan. Er zitten bijvoorbeeld filmstrips in en Polaroid-kaders, maar er zijn ook serieuzere sjablonen. Unfold is lekker eenvoudig in gebruik. In de Story mode kun je een preview bekijken van je story voordat het gepubliceerd is.

Over, voor tekst op foto’s

Misschien ken je Over al, als app waarmee je tekst op foto’s kunt zetten, bijvoorbeeld een inspirerende uitspraak. Je kunt dit ook goed gebruiken voor je Stories. Zo zet je een leuke tekst in je Stories. Er zitten echter ook foto’s, graphics en andere tools in want Over draait om meer dan alleen tekst. Verder zitten er allerlei animaties en video-effecten in. Via de hashtag #bestofover kun je zien wat anderen hebben gedaan en hopelijk wat inspiratie opdoen voor je eigen verhalen.

Adobe Spark, gratis met professionele templates

Eerlijk gezegd zijn we niet zo’n fan van deze app, maar we noemen het toch even omdat Adobe zo’n belangrijk bedrijf is voor creatieve software. Wat ons tegenviel is dat het wat lastig is om je content precies te positioneren op een pagina. Terwijl je met de desktopsoftware van Adobe de exacte coördinaten in X en Y kunt aangeven, of gebruik kunt maken van hulplijntjes, vonden we dat je bij Adobe Spark maar onhandig. Heb je de desktopsoftware van Adobe, dan kun je het volgens ons toch beter gewoon op de desktop doen.

Voor mensen die geen design-ervaring hebben zou Spark echter handig kunnen zijn. Je kunt grappige stories, video’s en graphics maken voor Instagram en kiezen uit allerlei professionele templates. Maar wil je je eigen huisstijl-templates in deze app gebruiken, dan wordt het een stuk lastiger.

Een groot voordeel is echter dat het helemaal gratis is.

InShot maakt een wazige rand rond je video’s

Je kent het probleem misschien wel: je hebt een video die niet in staand formaat is, waardoor je zwarte randen krijgt. In tv-programma’s wordt er aan de zijkanten dan altijd zo’n vervaagde uitvergroting getoond. Dat effect kun je met InShot ook heel makkelijk voor elkaar krijgen. In plaats van een blurred achtergrond kun je ook kiezen voor een kleur of afbeelding.

De app toont soms wel een InShot watermerk, maar de eerste keer kun je dat gratis laten weghalen en voor een klein bedrag kun je het helemaal achterwege laten. Ideaal als je het vaker van plan bent te gebruiken. Naast de gratis effecten kun je bundels met extra effecten kopen.

Met de InShot Video Editor kun je ook makkelijk je video’s bewerken of een diashow van foto’s maken met verschillende overgangen. Dat kan natuurlijk ook met iMovie voor iOS, maar die houdt minder rekening met de specifieke formaten van Instagram. Je kunt via de Canvas-instellingen kiezen welke beeldverhouding of welk formaat je wilt.

Canva, voor aanpasbare templates

Heb je een eigen huisstijl ontwikkeld, maar wil je toch niet alles ‘from scratch’ doen dan is Canva misschien een idee. Deze app bevat aanpasbare templates die geschikt zijn voor jouw huisstijl. Door je design op te slaan als template kun je het steeds opnieuw gebruiken, zonder dat het te veel tijd kost. Je hebt er geen grafische kennis voor nodig.

Deze mobiele app maakt mooie Stories en is erg flexibel. Je past de lettertypes, afbeeldingen en kleuren aan en uiteraard kun je ook de layout naar eigen hand zetten. Kies uit de kant-en-klare templates of maak er zelf iets. Je hebt keuze uit 130 lettertypes, duizenden achtergronden en meer.

Meer Instagram Story apps

Er zijn enorm veel apps om je Instagram Story op te leuken. Het lijkt wel alsof er elke week nieuwe aanbieders bij komen. De onderstaande apps zijn ook het overwegen waard.

VSCO: Foto en Video Editor (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - VSCO kent iedereen, maar je hebt er misschien nog niet aan gedacht voor het maken van je Instagram Story. Deze app bied net iets andere fotofilters. Zo kun je je favoriet VSCO-filters toepassen op video. OOk kun je helderheid, contrast, kleurtemperatuur en meer aanpassen. Videobewerking is alleen beschikbaar voor betalende VSCO-abonnees.

+ , iOS 12.0+) - VSCO kent iedereen, maar je hebt er misschien nog niet aan gedacht voor het maken van je Instagram Story. Deze app bied net iets andere fotofilters. Zo kun je je favoriet VSCO-filters toepassen op video. OOk kun je helderheid, contrast, kleurtemperatuur en meer aanpassen. Videobewerking is alleen beschikbaar voor betalende VSCO-abonnees. Storyluxe: Sjablonen & Filters (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.3+) - Een relatief nieuwe app met Polaroid en film-templates, ook de wat wildere motieven. De premium-versie kost een paar euro per maand.

, iOS 11.3+) - Een relatief nieuwe app met Polaroid en film-templates, ook de wat wildere motieven. De premium-versie kost een paar euro per maand. Patternator Live Wallpapers (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Met deze app kun je coole wallpapers maken voor je Story. Je kiest een object uit, zoals een emoji of icoontje en de app maakt er een leuke gif van, waarbij het patroon zich steeds herhaalt.

Clipomatic - Videobewerker (€5,49, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Niet iedereen kan luisteren naar video’s met geluid. Met Cliptomatic hoeft dat geen probleem te zijn. Je kunt met deze app namelijk ondertitels maken voor je video’s. Deze app zet gesproken tekst meteen om naar tekst. Dat kan Apple’s Clips-app ook, maar die maakt er een vierkant formaat van.

Life Lapse Stop Motion Maker (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Voor het maken van stop motion-video’s is Life Lapse een prima keuze. Maak mooie video’s of ga eerst aan de slag met de tutorials, zodat je precies weet hoe het werkt. Er zitten ook tools in om je video te bewerken en de snelheid aan te passen.

, iOS 10.0+) - Voor het maken van stop motion-video’s is Life Lapse een prima keuze. Maak mooie video’s of ga eerst aan de slag met de tutorials, zodat je precies weet hoe het werkt. Er zitten ook tools in om je video te bewerken en de snelheid aan te passen. Magisto Video & Filmpjes Maken (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een andere app om video’s voor je Instagram Story te bewerken is met Magisto. Deze app claimt meer dan 100 miljoen gebruikers te hebben en laat je video’s maken in drie stappen. Er zitten stockfoto’s in voor als je zelf geen materiaal hebt.

Storyboost: Stories Maker (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Deze app biedt vooral mooi uitziende overgangseffecten, die je tussen de 15 seconden durende fragmenten kunt toepassen. Ook zitten er animaties voor teksteffecten in, waardoor een simpele foto net wat extra’s krijgt.

Later (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Later kan je tijd besparen, omdat je je Instagram Story alvast kunt inplannen op een moment dat het jou uitkomt. De app is gratis, maar voor het inplannen moet je betalen. Op een soort kalenderweergave zie je wat er is ingepland. Je zult deze dienst vooral op de desktop gebruiken, maar via de mobiele app kan het ook. Bovendien geven de makers veel tips hoe je meer uit Instagram kunt halen.

CutStory for Instagram Stories (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Als je moeite hebt om je Instagram Story bij te knippen tot fragmenten van 15 seconden, installeer dan CutStory. Zoals de naam al aangeeft kun je hiermee je video’s bijknippen. De app is simpel in gebruik en biedt ook de mogelijkheid om tekst en stickers toe te voegen. Verder kun je er collages mee maken en muziek toevoegen.

A Design Kit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Met deze app kun je kleurrijke stickers, tekst en andere effecten toevoegen aan je verhaal. Ook kun je tekenen met realistische penselen. Vooral leuk voor de creatieve mensen. Ben je niet zo creatief, dan vind je met de hashtag #ADesignKit voorbeelden van andere gebruikers.

, iOS 10.0+) - Met deze app kun je kleurrijke stickers, tekst en andere effecten toevoegen aan je verhaal. Ook kun je tekenen met realistische penselen. Vooral leuk voor de creatieve mensen. Ben je niet zo creatief, dan vind je met de hashtag #ADesignKit voorbeelden van andere gebruikers. Tezza (gratis, iPhone, iOS 11+) - Heb je niet genoeg aan de kleurfilters van Instagram zelf, dan heeft Tezza meer opties. De app is gemaakt door Instagram-influencer Tezza. Er zitten 20 templates in en voor de foto- en videobewerking moet je betalen, per maand of per jaar, want ook bij Tezza moet de schoorsteen blijven roken.

Filmm | Video Effects + Color (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Gaat het om videobewerking, kijk dan eens naar Filmm, een samenwerking tussen Zoella en A Beautiful Mess. Er zitten meer dan 100 filters en effecten in, plus royaltyvrije muziek. Ook kun je gemakkelijk de hippe retro-filmeffecten toepassen op hedendaagse video’s.

