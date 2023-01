MacBook Pro 2023 prijzen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het instapmodel van de 14-inch MacBook Pro is tweehonderd euro duurder geworden. Voorheen betaalde je nog €2.249,- voor het meest eenvoudige model en dat is nu €2.449,- geworden. Bij de 16-inch MacBook Pro ging de prijs met driehonderd euro omhoog. Je krijgt voor dat geld wel de allernieuwste M2-chip in Pro- en Max-variant. Ben jij in de markt voor een nieuwe MacBook Pro? Dan zijn dit de prijzen voor 2023!

Zoals je in onze uitleg over de M2-chip kunt lezen, is er wel degelijk een verschil in performance. Vooral als je met zware workloads te maken hebt kan het zin hebben om voor de modellen van 2023 te kiezen. Is het vooral een prestigekwestie dat er ‘Pro’ op je MacBook moet staan, dan is er inderdaad weinig verschil: beide hebben hetzelfde design, dezelfde aansluitingen en dezelfde kleur. Anderen kunnen aan de buitenkant niet zien of je het 2021- of 2023-model op je bureau hebt staan. Is extreme performance niet nodig, dan ben je beter af door het voorgaande model te kiezen, want die had een veel lagere adviesprijs en is sindsdien behoorlijk afgeprijsd.

Goed om te weten:

Te bestellen vanaf 17 januari 2023

Eerste exemplaren worden geleverd vanaf 24 januari 2023

Prijs 14-inch vanaf €2.449,- bij Apple (was €2.248,85)

Prijs 16-inch vanaf €3.049,- bij Apple (was €2.748,85)

De 13-inch MacBook Pro 2022 in het oude design blijft ook nog steeds verkrijgbaar voor dezelfde prijs als voorheen (vanaf €1.618,85) maar is geen aanrader.

Prijs 14-inch MacBook Pro 2023

Dit is de standaarduitvoering van de 14-inch MacBook Pro 2023:

M2 Pro

10‑core CPU

16‑core GPU

16 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €2.449,- bij Apple

Je kunt dit upgraden naar: M2 Pro

12‑core CPU

19‑core GPU

16 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

Prijs: €3.049,- bij Apple Of je kiest voor het topmodel: M2 Max

12-core CPU

30‑core GPU

32 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

Prijs: €3.749,- bij Apple

Uiteraard kun je ook kiezen voor maatwerk, met bijvoorbeeld een 38-core GPU, tot 96GB centraal geheugen en tot 8TB SSD-opslag. Dit maakt de laptop wel een flink stuk duurder. Het allerduurste model kost inclusief voorgeïnstalleerde software maar liefst €8.018,98!

Bij andere winkelketens kun je ook terecht voor de MacBook Pro:

Check de prijzen bij MediaMarkt

Check de prijzen bij Coolblue

Check de prijzen bij Bol.com

Deze winkels hanteren de komende tijd nog wel de adviesprijzen of gaan er één euro onder zitten. Helaas hebben nog maar weinig winkels hun prijzen bekendgemaakt, maar dat zal de komende dagen ongetwijfeld volgen.

Prijs 16-inch MacBook Pro 2023

Dit is de standaarduitvoering van de 14-inch MacBook Pro 2023:

M2 Pro

12‑core CPU

19‑core GPU

16 GB centraal geheugen (uit te breiden tot 96 GB)

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €3.049,- bij Apple

Je kunt dit upgraden naar: M2 Pro

12‑core CPU

19‑core GPU

16 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

Prijs: €3.279,- bij Apple Of je kiest voor het topmodel: M2 Max

12-core CPU

38‑core GPU

32 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

Prijs: €4.199,- bij Apple

Ook hier kun je kiezen voor maatwerk, met bijvoorbeeld een 38-core GPU, tot 96GB centraal geheugen en tot 8TB SSD-opslag. Het allerduurste model kost in dat geval €8.238,98!

Meer weten over de MacBook Pro 2023? Lees dan de aankondiging of blader door ons overzicht MacBook kopen.