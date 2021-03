Motor met CarPlay

Indian Motorcycle is van plan om een motor uit te brengen met 7-inch scherm, waarop je ook CarPlay (MotorPlay?) kunt gebruiken. De functie is te vinden op de 2021-modellen in de Chieftine Elite-lijn. Deze zijn voorzien van het Ride Command-infotainmentsysteem. Tijdens het toeren kun je het weerbericht zien en de verkeerssituatie in ogenschouw nemen. CarPlay biedt je de mogelijkheid om muziek, navigatie en andere functies te bedienen op een veilige manier. De CarPlay-versie die je op deze motoren vindt is overigens wel bekabeld en dat is niet helemaal ideaal. Je zult je iPhone in een houder moeten stoppen en kunt ‘m minder makkelijk diep wegstoppen in je jas. Er is een speciaal vakje gemaakt om je iPhone in te leggen als je onderweg bent.



Het bedienen van CarPlay doe je met de geïntegreerde knoppen in de handgrepen. Touchscreen-bediening zou in dit geval minder handig zijn omdat je als motorrijder meestal handschoenen draagt. De Chieftain Elite is vanaf $35.000 verkrijgbaar in de VS.

Er zullen slechts 120 stuks worden gemaakt vanwege het 120-jarige bestaan van het merk Indian Motorcycles. Te exclusief? Gelukkig komt CarPlay ook beschikbaar op een aantal andere modellen uit 2020 en 2021, namelijk de standaard Chieftain, de Roadmaster en de Indian Challenger. Hoewel er heel wat apps voor motorrijders zijn, zijn ze lang niet allemaal geschikt voor CarPlay. Leuk om te weten: Honda was in 2017 de eerste met CarPlay op een Gold Wing-motor.

Een demo is hieronder te zien: