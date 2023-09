iCulture peilt: naar welke aankondiging van september 2023 kijk jij uit?

Het iPhone-event van dit jaar lijkt een wat kleiner event te worden dan voorgaande jaren, met wat minder producten. De Apple Watch-updates zijn relatief klein en de kans op nieuwe iPads is ook behoorlijk klein geworden. Maar gelukkig is daar de iPhone 15-serie nog, waar flink wat verbeteringen gepland staan. Zowel de standaardmodellen als de Pro-serie kunnen rekenen op flink wat vernieuwingen, zoals een nieuwe oplaadpoort, een vernieuwd design, betere camera en nog veel meer.



We zijn daarom benieuwd naar welke aankondiging jij het meest benieuwd naar bent. Ben je benieuwd naar hoe Apple de usb-c-poort gaat aanprijzen in de iPhone 15? Of naar de periscopische camera in de iPhone 15 Pro Max? Of misschien is het wel de usb-c-oplaadcase van de AirPods waar je al jaren op zit te wachten. En dan hebben we ook nog de grote software-updates als iOS 17, waar Apple tijdens het event de releasedata van gaat aankondigen. Waar je ook naar uit kijkt, in onze poll kun je het laten weten.

Apple’s jaarlijkse iPhone-event wordt gehouden op 12 september. Op de dag zelf en de rest van de week lees je op iCulture alles over de nieuwe producten, aankondigingen, interessante details en nog veel meer. We volgen op de dag zelf het event op de voet en delen de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Je kan ook zelf de livestream van het event volgen.

Wil je weten wat je precies kunt verwachten van het iPhone 15-event? Lees dan onze uitgebreide vooruitblik.