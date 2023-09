Apple’s grootste iPad is niet meer de populairste

Uit cijfers van CIRP blijkt dat de 12,9-inch iPad Pro niet meer de populairste is. Dat was in voorgaande jaren nog wel zo, maar consumenten hebben nu een nieuwe favoriet gevonden.

De populairste iPad van 2023 is…

De cijfers van CIRP hebben betrekking op de Amerikaanse markt, maar voor landen met een vergelijkbaar welstandsniveau (zoals Europa) zal het niet extreem afwijken. Uit deze cijfers blijkt dat de 12,9-inch iPad Pro nog goed was voor 35% van de verkopen, met de iPad Air op de tweede plaats met 24%. Dat is in 2023 opeens anders: nu gaat de 11-inch iPad Pro aan kop met 26% van de verkopen en verslaat daarmee zijn grotere tegenhanger. De iPad Air zakt naar een derde plaats met maar 19%. En de iPad mini? Dat is (zoals we eigenlijk wel wisten) toch veel meer een niche-product. Hij was in 2022 goed voor slechts 9% van de verkopen en klom dit jaar naar 16%. Dat is op zich opmerkelijk, omdat het meest recente model alweer uit 2021 dateert.



Wellicht heeft het iets te maken met de release van nieuwe iPad Pro’s in oktober 2022. Apple vernieuwde toen het tabletaanbod met nieuwe iPad Pro-modellen voorzien van M2-chip en dat kan tot een piek in de verkopen hebben geleid, waarbij de professionals aanvankelijk vooral voor 12,9-inch kozen.

Kijk je naar de gecombineerde cijfers voor de iPad Pro, dan is dat in 2022 en 2023 stabiel gebleven op 51%. Oftewel: meer dan de helft van de tablets die Apple verkoopt is een Pro-model. Apple bracht vorig jaar oktober ook een nieuw instapmodel uit, de tiende generatie standaard iPad met een nieuw design. Maar die blijft vrijwel stabiel op respectievelijk 16% en 15% van de verkochte iPads in 2022 en 2023.

Tijd voor een refresh? Ja, maar…

Het rapport van CIRP heeft de titel ‘https://cirpapple.substack.com/p/time-to-refresh-ipad’ en daar weten we het antwoord wel op. We kunnen het antwoord van CIRP ook wel raden: natuurlijk, het is op zich wel weer eens tijd. Maar zo eenvoudig is het niet. Het is nog te vroeg om de iPad Pro’s een upgrade naar de M3-chip te geven, maar een iPad Air met M2-chip zou welkom zijn. Het huidige model iPad Air dateert uit maart 2022 en is voorzien van M1-chip. Daarnaast is de iPad mini uit 2021 aan een specs-update toe. Maar gezien het toch wat kleinere marktaandeel heeft Apple er waarschijnlijk geen haast mee.

De cijfers van CIRP geven ook aan dat er een verschuiving is naar meer betaalbare iPads, maar dat is een gebruikelijke trend als de tablets alweer wat langer op de markt zijn. Hetzelfde fenomeen is te zien bij iPhones: aanvankelijk worden vooral de topmodellen verkocht, maar in de loop van het jaar verschuift het meer naar de middenklasse modellen.

De meest recente verwachtingen van Bloomberg zijn dat de sterk vernieuwde iPad Pro-modellen in het voorjaar van 2024 zullen verschijnen. Eventueel zou Apple in het najaar van 2023 nog een kleine specs-update voor de andere modellen kunnen uitbrengen, maar grote veranderingen hoeven we op dit moment niet te verwachten.