iCloud is Apple’s clouddienst waar iedere Apple-bezitter gebruik van kan maken voor het online opslaan van gegevens en voor het synchroniseren van je persoonlijke data en appgegevens. Dankzij CloudKit kunnen ontwikkelaars de synchronsiatiemogelijkheden van iCloud integreren in hun eigen apps, maar juist daarmee lijkt de laatste tijd iets mis te gaan. Door problemen met de iCloud-server hebben apps last van synchronisatieproblemen, zo blijkt uit een uitgebreide post op Apple’s Developer-forum.



iCloud-synchronisatieproblemen bij apps van derden

De problemen spelen al sinds november, zo blijkt uit het forum. Sommige ontwikkelaars maken al veel langer melding van dergelijke problemen. CloudKit wordt bijvoorbeeld gebruikt om gegevens van een app te synchroniseren tussen de iPhone- en iPad-versie. De iCulture-app maakt daar ook deels gebruik van. Veel apps vallen terug op deze optie, omdat ze daardoor geen eigen synchronsiatiedienst hoeven te gebruiken. Maar door de problemen die dus al maanden spelen, is het steeds onbetrouwbaarder. Diverse ontwikkelaars klagen hierover, zonder dat Apple hier publiekelijk op gereageerd heeft.

iCloud errors seem to have really increased over the last couple of days. Wonder how many devs have to add these for Apple to I don’t know fix the problems or at the very least publicly acknowledge them. https://t.co/KmukmZkYEu — Paul Haddad (@tapbot_paul) January 21, 2022

Gebruikers van apps die CloudKit benutten, krijgen bijvoorbeeld de foutmelding “Request failed with http status code 503”. Voorbeelden van apps die CloudKit benutten en melding maken van de problemen, zijn GoodNotes, Tweetbot en PCalc. Zo heeft GoodNotes een supportpagina voor de foutmelding en zegt ook in contact te zijn met Apple’s Technical Support-team. GoodNotes zegt dat niet alle gebruikers ermee te maken krijgen, maar dat het probleem wel aan houdt. Een ontwikkelaar meldt een oplossing in de code van zijn app, maar we weten niet of dit voor iedereen de oplossing is.

Tapbots, ontwikkelaar van de bekende Twitter-app Tweetbot, heeft een speciale iCloud-systeemstatus pagina aan haar app toegevoegd waar je kan zien of jij problemen hebt met iCloud-synchronisatie. En de maker van rekenmachine-app PCalc heeft de synchronisatie via iCloud in de nieuwste update standaard uitgeschakeld. De optie zit er nog wel in, maar je moet het dus zelf aanzetten.

Oorzaak onduidelijk

Ondertussen speculeren ontwikkelaars erop los waardoor dit probleem precies veroorzaakt wordt en wanneer het begon. Maar mocht je een app hebben die problemen geeft met iCloud-synchronisatie, dan weet je dus dat het niet aan jou ligt. Apple heeft dus nog niet publiekelijk gereageerd en een oplossing voor gebruikers lijkt ook niet beschikbaar te zijn. Mogelijk kan Apple aan de serverkant iets aanpassen, zonder dat hier een hele nieuwe iOS-update voor nodig is.