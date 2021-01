Een makkelijke manier om je privacy beter te beschermen is om privévensters in Safari te gebruiken. In een aparte tip hebben we al eens uitgelegd hoe de privémodus in de Safari-browser werkt, maar wat leuk is om te weten dat je ook kunt zorgen dat in Safari áltijd in een privévenster wordt geopend. We vertellen hoe dit werkt op de Mac en op iPhone en iPad.

Safari Privévenster: meer privacy voor jou

Bij het openen van een privévenster zal Safari geen data over je internet- en zoekgedrag verzamelen. Je krijgt daarna ook geen passende Google-advertenties voorgeschoteld. Zoek je bijvoorbeeld, uiteraard voor een vriend, meer informatie over aambeien of een andere vervelende kwaal, dan zullen de Google-advertenties over zalfjes je niet dagenlang blijven achtervolgen.

Altijd een Safari privévenster openen op de Mac

Je weet vast al hoe je de privémodus in Safari op de Mac activeert, maar je kunt ook zorgen dat er altijd een privévenster wordt geopend.

Dit doe je als volgt:

Start Safari op de Mac. Ga naar Safari > Voorkeuren > Algemeen. Tik op het item Open Safari met en selecteer Een nieuw privévenster.

Telkens wanneer je nu een nieuw venster opent, zal dit altijd een privévenster zijn.

Altijd een Safari privévenster op iPhone en iPad

In iOS is er geen instelling om altijd een privévenster te openen. Maar er is een handige tip waardoor je toch altijd een privévenster te zien krijgt: open Safari in privémodus en laat dit zo staan. Het werkt als volgt:

Open Safari in privémodus. Laat de privémodus actief zolang je Safari gebruikt. Telkens wanneer je een nieuw tabblad opent, zal dit ook in privémodus zijn.