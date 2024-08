De kwartaalcijfers FQ2 2024 zijn binnen en dat betekent dat we weer flink in de uitspraken van CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri kunnen graven. Welke interessante uitspraken moet je weten en wat valt er te concluderen uit de cijfers?

Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ3 2024

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar veel interessanter is wat daarna gebeurt in de conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Daarin kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken en Apple probeert die zo goed mogelijk te ontwijken. Deze keer kwam uiteraard Apple Intelligence aan de orde, maar Apple blikte ook alvast vooruit naar het volgende kwartaal waarin we waarschijnlijk geen nieuwe Macs kunnen verwachten. Maar rondom de iPhone zijn er wél hoge verwachtingen.



#1 Apple wil AI naar EU brengen

Apple is in gesprek met toezichthouders om de Apple Intelligence-functies naar de EU te brengen. Dat zei Tim Cook tegen investeerders. Maar een tijdlijn daarvoor is er nog niet en Apple beroept zich opnieuw op het “eerst begrijpen van de wettelijke vereisten”, voordat er stappen genomen kunnen worden. Vermoedelijk is Apple bang dat er vanuit de EU eisen worden gesteld om concurrenten gelijke kansen te geven.

#2 Apple investeert nog even fors in Apple Intelligence

Tim Cook heeft aangegeven dat er momenteel een extra sprint wordt getrokken om de Apple Intelligence-functies af te krijgen voor de introductie, later dit jaar. Cook deed zijn uitspraken in een interview met CNBC. Hij weet niet zeker of AI een positieve invloed zal hebben op de verkopen, maar hij lijkt er wel optimistisch over. Analisten gaven eerder aan dat de introductie van AI-functies een enorme boost aan de iPhone-verkopen zal geven. “Wat we hebben gedaan is dat we veel mensen hebben ingezet voor AI die aan andere dingen werkten,” zei Cook.

#3 iPad zorgt voor enorme omzetgroei

Dat Apple 8% meer winst en 5% meer omzet heeft geboekt, is grotendeels te danken aan de iPad. Die maakte namelijk een enorme groei door. Niet geheel verrassend natuurlijk, want de iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024 werden tijdens het vorige kwartaal uitgebracht, na twee jaar wachten. Deze duurdere tablets zorgen vaak voor een groei in inkomsten van Apple. Met een groei van bijna 24% in omzet uit iPads kan Apple tevreden terugkijken op de introductie van de nieuwe modellen. En ook nu weer zaten er veel nieuwkomers bij:

“Het aantal iPads dat in gebruik is blijft groeien en heeft een recordhoogte bereikt. De helft van de klanten die in het afgelopen kwartaal een iPad hebben gekocht nieuw was voor het product”, vertelde CFO Luca Maestri in een toelichting. Blijkbaar zit er nog behoorlijk wat groeipotentie in de iPad-markt.

#4 Diensten blijft maar groeien

Apple zag een scherpe groei in omzet uit diensten: met 14% was het een grote groeier. Er zijn nu meer dan 1 miljard betalende gebruikers van diensten zoals Apple Music en extra iCloud-opslag. Ook werden er nieuwe records gebroken op het gebied van advertenties, clouddiensten en betaaldiensten, liet Apple weten. Volgens CFO Luca Maestri is te merken dat klanten steeds meer engagement met het ecosysteem krijgen. Verder meldt Maestri dat Apple goed bezig is om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en de hoeveelheid content uit te breiden, bijvoorbeeld bij Apple Arcade en Apple TV+.

#5 Minder iPhones verkocht, maar wel duurdere

Apple verdiende het afgelopen meer aan iPhones dan verwacht, ook al werden er minder exemplaren verkocht. De verkoop van iPhones daalde met 1% naar 39,30 miljard dollar, maar analisten hadden een grotere daling verwacht. Daardoor vielen de cijfers mee. Apple haalt nog steeds rond de 40% van de omzet uit iPhones, terwijl dit eerder rond de 50% lag. Apple’s plannen om minder afhankelijk te zijn van één apparaat, hebben daarmee succes gehad. Het volgende kwartaal zouden we wel eens hogere iPhone-omzetten kunnen zien. Cook is zoals gewoonlijk “very excited” over wat eraan zit te komen en denkt dat AI een extra reden is om te upgraden.

#6 Zorgen in China

Het gaat niet goed met Apple in China, waar een krimp van zo’n 6,5% te zien was. Volgens marktonderzoeksbureau Canalys is Apple uit de top 5 gevallen en eindigde in het afgelopen kwartaal op de zesde plaats, achter de lokale producenten Vivo, Huawei, Oppo, Honor en Xiaomi. Wel liggen er kansen in India: de Indiase overheid heeft de importkosten voor smartphones verlaagd en dat heeft bij Apple geleid tot een prijsverlaging van iPhones. Verder zijn er plannen om een deel van de iPhone Pro-modellen vanaf nu in India te laten produceren. De standaard iPhone werd er al op grote schaal geproduceerd.

#7 Mac krijgt het moeilijk

Apple gaf alvast een vooruitblik op het septemberkwartaal. De omzet zal in dezelfde mate groeien als het nu afgesloten junikwartaal. Daarbij zullen vooral diensten met dubbele cijfers blijven groeien. Maar voor de Mac blijft het lastig. Vorig jaar verscheen de 15-inch MacBook Air 2023, die voor goede verkoopcijfers heeft gezorgd. Daarmee vergeleken zullen de Mac-cijfers dit najaar tegenvallen. Daarmee wekt Maestri een beetje de indruk dat er dit jaar geen goedlopende Macs meer gaan verschijnen. Er waren bijvoorbeeld geruchten dat er een opgefriste MacBook Pro M4 aan zat te komen, maar wellicht wordt dat pas einde van het jaar of begin volgend jaar.

In de kwartaalcijfers FQ3 2024 lees je meer over de exacte omzetgroei en -afname bij de verschillende productgroepen, geïllustreerd met grafieken.